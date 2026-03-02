Dois suspeitos são baleados em troca de tiros com a PM na Madalena, no Recife

Os suspeitos foram atingidos após troca de tiros com policiais militares na noite do sábado (28), na Estrada dos Remédios, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Dois suspeitos foram baleados durante uma troca de tiros com policiais militares na noite do sábado (28), na Estrada dos Remédios, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta prestavam apoio ao 13º Batalhão da Polícia Militar após receberem informações sobre dois veículos com homens armados que estariam prestes a cometer assaltos na região.

Durante diligências, os policiais identificaram um dos carros com as características repassadas e tentaram realizar a abordagem.

Segundo a corporação, ao receber ordem de parada, os ocupantes do veículo atiraram contra o efetivo, que revidou.

No confronto, dois suspeitos foram atingidos e socorridos para o Hospital da Restauração, na área central da capital.

Após receberem alta médica, os suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Contra um dos envolvidos havia um mandado de prisão em aberto.

O terceiro ocupante do veículo foi detido. Com o grupo, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com duas munições intactas, além do carro com placa adulterada.