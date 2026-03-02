Rios atingem cota de alerta e moradores devem ficar atentos a risco de inundação em 5 cidades do estado; confira

Apac fez alerta de risco de inundação em áreas que ficam perto dos Rios Piranngi, Inhumas e Canhotinho, na Zona da mata e no Agreste de Pernambuco

Ruas de Palmeirina, no Agreste, foram tomadas pela água, após a chuva (Redes Sociais )

Diante das chuvas registradas no súltimos dias, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta segunda (2), um alerta para risco de inundação em três cidades da Zona da Mata Sul do estado.

Por causa da elevação do nível do Rio Pirangi, que atingiu a cota de alerta, há risco de problemas em Maraial, Jaqueira e São Benedito do Sul.

Os moradores dessas cidades devem ficar atentos e seguir orientações da Defesa Civil.

No domingo (1º), o Rio Canhotinho também atingiu a cota de alerta. Foi feito o aviso de risco de inundação na cidade de Canhotinho, no Agreste.

Ainda no domingo (1º), o Rio Inhumas, em Palmeirina, no Agreste, atingiu a corta de alerta. O risco de inundação foi divulgado pela Apac.

Na cidade, imqagens postadas em redes sociais mostram ruas tomadas pela água. A chuva forte foi registrada nos últimos dias na região.