Camarote Marco Zero anuncia crescimento para a próxima edição

Espaço do Camarote Marco Zero promoveu experiência única para foliões no Centro do Recife durante seis dias de festa do Carnaval 2026 da capital pernambucana. Diante do sucesso, sócios anunciam que a próxima edição será ainda maior

O Camarote Marco Zero foi uma das atrações mais procuradas do Carnaval do Recife 2026. Diante do sucesso, o evento, que promoveu um conforto exclusivo e uma vista privilegiada para os shows do principal palco da cidade, será ampliado na próxima edição.

Novidades na estrutura e nas ativações serão alguns dos incrementos para o Camarote Marco Zero do Carnaval do Recife 2027, adianta a sociedade do camarote, formada pela Associação Comercial de Pernambuco, comandada pelo presidente Tiago Carneiro e pelo diretor Alexandre Barbosa, além dos sócios André Branco, Carlito Asfora e André Lubambo.

Além de reunir comodidade e a energia do festejo de rua que embalaram os foliões no espaço durante seis dias de festa, o Camarote gerou impacto positivo na economia, com mais de 100 empregos diretos e cerca de 500 indiretos, além de ações de coleta seletiva realizadas em parceria com a Prefeitura do Recife, fortalecendo o compromisso social e ambiental do projeto.

Networking e Carnaval

A Sede da Associação Comercial de Pernambuco, local onde ficou instalado o camarote, recebeu, entre os dias 12 e 17 de fevereiro, jornalistas, empresários e representantes de diversas entidades, que prestigiaram a iniciativa e reforçaram a importância do local como ponto estratégico de relacionamento e networking durante o período momesco.

A edição 2026 contou com patrocínio master da Esporte da Sorte. “Mais uma vez participamos do melhor Carnaval do Brasil, no Recife Antigo. Estamos muito felizes em levar nossa marca para grandes eventos, com ativações que aproximam ainda mais o público. Parabenizamos o Camarote Marco Zero por mais um ano de parceria de sucesso”, destacou Davi Oliveira, da Esporte da Sorte.

O evento também teve patrocínio de Amstel, Ballantine’s (Sunshine), Eco Postos e Seja Beauty Beauty & Hair, além do apoio logístico da Pedragon Chevrolet e da operação gastronômica do Moendo na Laje, que assinou a experiência culinária durante os seis dias de festa.