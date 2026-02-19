Olinda faz balanço do Carnaval 2026: 4 milhões de foliões nas ruas e R$ 1,5 bi injetados na economia local

Segundo a prefeita de Olinda, o Carnaval 2026 teve alta aprovação popular, sem grandes ocorrências e forte impacto cultural, social e ambiental

Prefeita Mirella Almeida apresentou balanço do Carnaval 2026 de Olinda (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Carnaval de Olinda 2026 reuniu cerca de 4 milhões de foliões e movimentou R$ 1,5 bilhão na economia, segundo balanço apresentado pela prefeita Mirella Almeida e pela secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo, Marília Banholzer, durante coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (19).

A gestora classificou a festa como segura, tranquila, democrática e sustentável, destacando que o evento terminou sem registros de ocorrências de grande porte.

“Um carnaval seguro, tranquilo, democrático, como sempre é o carnaval de Olinda. A gente terminou sem nenhuma ocorrência de grande porte”, afirmou a prefeita.

Turistas

Conforme ela, cerca de 90% dos foliões avaliaram positivamente a festa carnavalesca.

Entre os visitantes, além dos pernambucanos, os foliões que mais marcaram presença foram, por ordem, da Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte.

Entre os estrangeiros, destacaram-se os turistas de Cuba, Argentina, Espanha, Portugal e Estados Unidos.

Ainda segundo o levantamento, 36,5% participaram da festa todos os dias, 94,7% aproveitaram para passear pela cidade e a maioria organizou a viagem por conta própria. Alimentação e transporte foram os serviços mais utilizados.

Na segurança, a prefeitura informou que mais de 7 mil agentes foram mobilizados, destes 5.790 policiais militares e 886 guardas municipais, além de 154 câmeras de monitoramento que ajudaram a identificar 18 ocorrências por meio de drones e tecnologia.

A prefeitura afirma que não houve vítimas, com redução de sinistros.

O serviço de perdidos e achados registrou 626 itens, incluindo carteira de identidade e CPFs, com 457 já cadastrados para devolução.

Saúde

Na saúde, foram realizadas 1.219 inspeções da Vigilância Sanitária, com 114 apreensões e uma intercorrência.

A Vigilância Epidemiológica registrou 12 notificações e nenhum surto.

Ainda segundo as informações oficiais, o atendimento descentralizado do SAMU realizou 95 ocorrências, o SPA somou 676 atendimentos, a UPA Rio Doce registrou 1.178 e a Policlínica Barros Barreto contabilizou 742 atendimentos, incluindo 20 agressões, um trauma, seis atendimentos pediátricos e 23 adolescentes.

Já o posto do Homem da Meia-Noite realizou cinco atendimentos, sendo um trauma.

Também foram realizadas 1.166 testagens rápidas de HIV e sífilis, com distribuição de preservativos durante a festa.

Sobre a cultura popular, a secretaria Marília Banholzer destacou que ela esteve presente em nove polos oficiais, cerca de 200 atrações e mais de 400 orquestras circulando pela cidade, sendo 350 contratadas e 56 itinerantes.

“Quem tem que estar no palco de Olinda é o artista de Olinda. Se a cidade respira cultura, é nossa obrigação colocar essas pessoas para serem vistas”, destacou a secretária.

Segundo ela, mais de 60% das atrações eram da cidade e o planejamento do Carnaval 2027 já começou.

Pagamento

A prefeita também garantiu que o pagamento dos artistas já foi iniciado, incluindo atrações das prévias, e seguirá dentro do novo prazo legal de 30 a 60 dias.

“Em dois meses todo mundo estará com pagamento em dia”, disse.

Na limpeza urbana, a operação contou com mais de 400 garis, além de nove caminhões compactadores, sete caminhões-pipa, uma varredeira mecânica e seis sopradores.

Foram instalados 180 tonéis de lixo e cinco caixas Brooks, com uso de cerca de 1.188.000 litros de água por dia.

Segundo a prefeita Mirella Almeida, ao todo, 55 toneladas de recicláveis foram recolhidas por 1.164 catadores cadastrados.

Também foram recolhidos 10 mil litros de óleo. Entre os materiais reciclados estão 7.294,86 kg de papelão, 1.642,61 kg de plástico folha, 18.018,62 kg de alumínio, 15.980,53 kg de PET, 207 kg de vidro e 23.971 garrafas recolhidas.

Mobilidade

Na mobilidade, a prefeitura distribuiu 6 mil TAGs e adesivos de acesso, implantou 29 bloqueios fixos e cinco móveis e realizou fiscalização em todo o perímetro da festa.

Houve rebocamento de veículos que descumpriram horários de carga e descarga.

Carnaval 2027

A prefeita afirmou que ajustes já estão sendo planejados para 2027, incluindo a ampliação da chamada estação do samba na parte baixa do sítio histórico e a reorganização de ambulantes.

“Estamos dialogando para melhorar ainda mais a organização e garantir que o carnaval continue crescendo”, afirmou Mirella. Ela também confirmou a retomada da comissão do Carnaval para ampliar o diálogo com as agremiações.

A gestão destacou ainda mais de 300 atendimentos realizados no Espaço Mulher e ações de inclusão, acessibilidade e campanhas educativas durante a festa.

“Quando a aprovação passa de 90%, significa que as pessoas vão voltar e vão dizer para outras que o Carnaval de Olinda é muito massa”, concluiu a prefeita.

