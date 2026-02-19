Carnaval 2026: Pernambuco recebeu 2,8 milhões de turistas e movimentou R$ 3,7 bi, diz Governo

Dados foram divulgados pelo Governo na coletiva do Balanço do Carnaval de Pernambuco, realizada nesta quinta (19), no Cais do Sertão, no Recife Antigo

Folia pernambucana recebeu 2,8 milhões de turistas, segundo Governo do Estado (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Carnaval de Pernambuco recebeu mais de 2,8 milhões de turistas e movimentou R$ 3,7 bilhões entre os dias 12 e 18 de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Governo do Estado nesta quinta (19), em coletiva realizada Cais do Sertão, no Recife Antigo, para apresentar o balanço do festejo de momo.

Os números, levantados pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), superaram a expectativa da gestão estadual, que, antes da festa, esperava circulação de 2,5 milhões de pessoas vindas de fora do território pernambucano, e uma movimentação financeira de R$ 3,5 bilhões.

Ainda conforme a pasta, durante os dias de festa, 502 mil passageiros circularam no Aeroporto do Recife, configurando 9,4% a mais em comparação com 2025. A rede hoteleira registou 98% de ocupação no período.

“O balanço é muito positivo. É preciso destacar os números reais de turistas que chegaram ao nosso estado, fazendo com que a gente tenha um aumento em relação ao ano passado de quase 8%. Nós tivemos um aumento no aeroporto de Recife em voos de quase 10%, isso foram as empresas, companhias aéreas, que entenderam que esse ano seria um ano com mais turistas”, revelou o secretário de Turismo de Pernambuco, Kaio Maniçoba.

A pasta ainda divulgou que, em pesquisa realizada no período oficial do Carnaval pelo governo, com quatro mil pessoas, 94% dos entrevistados avaliaram a passagem pelo Estado como ótima ou boa nos principais itens da pesquisa: atrativos, hospitalidade, programação e manifestações culturais.

“A gente tem um instituto de pesquisa contratado, licitado, que esteve em 10 polos de carnaval nesse período, além do aeroporto e do TIP, com uma amostragem de quase 4 mil pessoas. Fico muito animado com os números apresentados, com a aprovação do Carnaval do Pernambuco de 98%. Outro dado interessante é que 89% das pessoas pretendem voltar a Pernambuco e outras regiões do ano para conhecer melhor o nosso estado e ter experiências diferentes”, falou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Cultura

A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, divulgou os dados do ramo: mais de 1.300 atrações apresentadas ao público em todas as regiões do Estado, sendo 97% de artistas pernambucanos, contratados, em sua maior parte, via edital.

“Foi um carnaval que, na verdade, superou as expectativas. Conseguimos avançar muito em relação à descentralização. O palco ‘Pernambuco Meu País’ conseguiu abranger o maior número de municípios, chegar em todas as regiões do estado. Esse ano chegou em mais de 100 municípios”, afirmou a secretária.

Segurança

A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), divulgou também o balaço da segurança no Carnaval. A pasta apontou que, entre 12 e 17 de fevereiro, foram registradas reduções nos principais índices de criminalidade do Estado, em comparação com o mesmo período carnavalesco de 2025.

O número de homicídios este ano foi 57, contra 60 do ano anterior, configurando 5% a menos. O dado é o menor desde 2004, desde o início da série histórica, segundo a SDS.

Os furtos, segundo as forças de segurança, reduziram 16,8% de 2025 para 2026. Foram 1.211 casos registrados no ano passado, para 1.077 este ano.

Roubo de celulares também teve uma diminuição, de 51%, conforme a pasta. Foram 1.922 em 2025 para 948 em 2026.

Investimento

O investimento divulgado no turismo e cultura da festa foi recorde, segundo o governo: R$ 95 milhões da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), e Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

Na segurança pública, foram R$ 12,3 milhões aplicados. Na cultura e no turismo, foram investidos R$ 82,8 milhões. Deste total, R$ 35.9 milhões são da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), R$ 27 milhões da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), e R$ 19.8 milhões da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE).