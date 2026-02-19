Carnaval 2026: Pernambuco recebeu 2,8 milhões de turistas e movimentou R$ 3,7 bi, diz Governo
Dados foram divulgados pelo Governo na coletiva do Balanço do Carnaval de Pernambuco, realizada nesta quinta (19), no Cais do Sertão, no Recife Antigo
Publicado: 19/02/2026 às 14:12
Folia pernambucana recebeu 2,8 milhões de turistas, segundo Governo do Estado (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
O Carnaval de Pernambuco recebeu mais de 2,8 milhões de turistas e movimentou R$ 3,7 bilhões entre os dias 12 e 18 de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Governo do Estado nesta quinta (19), em coletiva realizada Cais do Sertão, no Recife Antigo, para apresentar o balanço do festejo de momo.
Os números, levantados pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), superaram a expectativa da gestão estadual, que, antes da festa, esperava circulação de 2,5 milhões de pessoas vindas de fora do território pernambucano, e uma movimentação financeira de R$ 3,5 bilhões.
Ainda conforme a pasta, durante os dias de festa, 502 mil passageiros circularam no Aeroporto do Recife, configurando 9,4% a mais em comparação com 2025. A rede hoteleira registou 98% de ocupação no período.
“O balanço é muito positivo. É preciso destacar os números reais de turistas que chegaram ao nosso estado, fazendo com que a gente tenha um aumento em relação ao ano passado de quase 8%. Nós tivemos um aumento no aeroporto de Recife em voos de quase 10%, isso foram as empresas, companhias aéreas, que entenderam que esse ano seria um ano com mais turistas”, revelou o secretário de Turismo de Pernambuco, Kaio Maniçoba.
A pasta ainda divulgou que, em pesquisa realizada no período oficial do Carnaval pelo governo, com quatro mil pessoas, 94% dos entrevistados avaliaram a passagem pelo Estado como ótima ou boa nos principais itens da pesquisa: atrativos, hospitalidade, programação e manifestações culturais.
“A gente tem um instituto de pesquisa contratado, licitado, que esteve em 10 polos de carnaval nesse período, além do aeroporto e do TIP, com uma amostragem de quase 4 mil pessoas. Fico muito animado com os números apresentados, com a aprovação do Carnaval do Pernambuco de 98%. Outro dado interessante é que 89% das pessoas pretendem voltar a Pernambuco e outras regiões do ano para conhecer melhor o nosso estado e ter experiências diferentes”, falou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.
Cultura
A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, divulgou os dados do ramo: mais de 1.300 atrações apresentadas ao público em todas as regiões do Estado, sendo 97% de artistas pernambucanos, contratados, em sua maior parte, via edital.
“Foi um carnaval que, na verdade, superou as expectativas. Conseguimos avançar muito em relação à descentralização. O palco ‘Pernambuco Meu País’ conseguiu abranger o maior número de municípios, chegar em todas as regiões do estado. Esse ano chegou em mais de 100 municípios”, afirmou a secretária.
Segurança
A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), divulgou também o balaço da segurança no Carnaval. A pasta apontou que, entre 12 e 17 de fevereiro, foram registradas reduções nos principais índices de criminalidade do Estado, em comparação com o mesmo período carnavalesco de 2025.
O número de homicídios este ano foi 57, contra 60 do ano anterior, configurando 5% a menos. O dado é o menor desde 2004, desde o início da série histórica, segundo a SDS.
Os furtos, segundo as forças de segurança, reduziram 16,8% de 2025 para 2026. Foram 1.211 casos registrados no ano passado, para 1.077 este ano.
Roubo de celulares também teve uma diminuição, de 51%, conforme a pasta. Foram 1.922 em 2025 para 948 em 2026.
Investimento
O investimento divulgado no turismo e cultura da festa foi recorde, segundo o governo: R$ 95 milhões da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), e Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).
Na segurança pública, foram R$ 12,3 milhões aplicados. Na cultura e no turismo, foram investidos R$ 82,8 milhões. Deste total, R$ 35.9 milhões são da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), R$ 27 milhões da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), e R$ 19.8 milhões da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE).