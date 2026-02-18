Carnaval 2026: Central da Mulher tem mais de 8 mil visitas no Recife: "liberdade e respeito", diz prefeito

O balanço do Carnaval 2026 foi apresentado nesta quarta-feira de Cinzas (18), durante coletiva de imprensa com o prefeito João Campos

Bloco do Cuidado consolida Carnaval histórico no Recife com foco na proteção às mulheres (Foto: Marina Torres/DP)

O reforço no enfrentamento à violência contra a mulher e a ampliação de estruturas exclusivas, como a instalação de mais de 50 banheiros femininos no bairro do Recife e o fortalecimento da Central da Mulher, marcaram o Carnaval 2026.

O balanço foi apresentado nesta quarta-feira de Cinzas (18), durante coletiva de imprensa com o prefeito João Campos, que detalhou o balanço oficial da festa, responsável por reunir 3,7 milhões de foliões e movimentar R$ 2,8 bilhões na economia da cidade

Segundo o prefeito, durante os dias de folia, a Central da Mulher registrou mais de 8 mil visitas. A campanha educativa distribuiu 183.300 leques informativos e 26 mil manuais “Como não ser um Babaca no Carnaval”, reforçando o combate ao assédio.

O Centro Marta Almeida foi ativado como polo de acolhimento, orientação e prevenção, fortalecendo a rede de proteção. Além disso, 19.034 crianças receberam pulseiras de identificação para evitar desaparecimentos.

“O Carnaval precisa ser um espaço de liberdade e respeito. A mulher tem o direito de brincar com segurança. A gente estruturou uma rede de cuidado com acolhimento, prevenção e estrutura adequada”, afirmou o prefeito João Campos.

Ele também destacou a implantação dos banheiros exclusivos: “A pior coisa numa festa é a mulher não conseguir acessar algo básico como um banheiro com dignidade. A gente ouviu essa demanda e entregou mais de 50 banheiros exclusivos, limpos o tempo todo, com espelho e espaço família.”

De acordo com a prefeitura, a festa contou o emprego de 10 mil servidores municipais e contou com 50 polos de folia espalhados pela cidade, sendo 10 apenas no Centro. Ainda de acordo com os dados, o período carcavelos teve mais de 3 mil atrações, sendo 98% locais, e mais de 250 agremiações desfilando nos cortejos.

Conforme a prefeitura, o Carnaval gerou 60 mil empregos temporários e alcançou 99% de aprovação do público.

No turismo, o Secretário de Turismo e Lazer, Thiago Angelus, informou que o Recife registrou 97% de ocupação da rede hoteleira, recebeu mais de 150 voos extras e contabilizou 502.205 passageiros no aeroporto.

Ainda segundo ele, a estadia média foi de 5,15 dias, com mais de 70% dos visitantes permanecendo cinco dias ou mais. Do total de turistas, 51% vieram pela primeira vez e 98,4% afirmaram que pretendem voltar.

O secretário relatou ainda que a cidade também transportou 3,5 mil passageiros pela Rota da Folia e realizou mais de 3 mil atendimentos nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs).

Os dados apresentados também mostram que na saúde, foram realizados 5.711 atendimentos médicos, 2.088 ocorrências atendidas pelo SAMU, 5.389 atendimentos no SPA e 1.635 no Espaço Bem Estar. Conforme a Prefeitura, cerca de 362 mil preservativos foram distribuídos durante as festas, 1.047 testes de ISTs foram realizados e promoveu 1.360 inspeções sanitárias.

A assistência social também integrou o Bloco do Cuidado, com 314 acolhimentos na Casa do Pequeno Folião, 853 no Espaço do Catador e 254 nos espaços do PETI. O estacionamento solidário arrecadou 3 toneladas de alimentos, beneficiando 29 mil pessoas.

Na área de direitos humanos e acessibilidade, 853 pessoas foram beneficiadas com camarotes acessíveis, 115 utilizaram a Rota Acessível e 100% dos shows do Marco Zero contaram com intérpretes de Libras. A Central de Direitos Humanos realizou 160 atendimentos e as equipes itinerantes promoveram 38.528 ações de sensibilização.

De acordo com o prefeito, a operação urbana mobilizou 1.950 profissionais na limpeza, recolheu mais de 500 toneladas de lixo, coletou 41 toneladas de recicláveis, 48% a mais que em 2025, utilizou 2.450.000 litros de água na manutenção dos espaços e instalou quase 20 mil metros quadrados de tapumes.

Ainda no trânsito, o prefeito destacou que houve redução de 48% nas autuações e de 67% nos sinistros no entorno da folia. cerca de 17,6 mil veículos foram atendidos em estacionamento públicos, com transporte de 19 mil pessoas até os polos.

A segurança contou com 498 câmeras de monitoramento, 2.036 intervenções da Guarda Municipal e 207 registros no Alerta Celular. O Procon realizou 1.073 atendimentos e o espaço Primeira Infância atendeu 695 crianças.

“Não se trata apenas de fazer uma grande festa. É sobre fazer uma festa organizada, segura e que cuide das pessoas. E o cuidado com as mulheres não é algo pontual, é política permanente”, reforçou João Campos.