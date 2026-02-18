Carnaval 2026: 99% dos foliões afirmam que festa no Recife foi "satisfatória", diz prefeitura

Dados foram divulgados pela gestão municipal nesta quarta-feira (18). Mais de 98% dos foliões pretendem voltar para o carnaval no Recife

Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)

O levantamento da Prefeitura do Recife sobre o carnaval de 2026 aponta que 99% dos foliões avaliaram a folia do Recife como altamente satisfatório, enquanto 95% afirmaram que a festa superou as expectativas. Segundo os dados, 98,4% dos entrevistados disseram que pretendem retornar no próximo ano e recomendariam o evento a amigos e familiares.

O balanço geral da folia foi apresentado nesta quarta-feira (18), no Paço do Frevo. De acordo com a gestão municipal, cerca de 3,7 milhões de pessoas participaram dos sete dias de carnaval na cidade. O evento movimentou R$ 2,8 bilhões na economia local e gerou 60 mil empregos temporários.

A taxa de ocupação da rede hoteleira chegou a 97%, e o Aeroporto Internacional do Recife - Gilberto Freyre registrou 502.205 passageiros no período.

Movimentação turística na capital

Segundo o levantamento, a estadia média dos visitantes foi de 5,15 dias, com mais de 70% dos foliões permanecendo cinco dias ou mais na cidade. O balanço também indica que cerca de 51% dos turistas participaram do carnaval do Recife pela primeira vez.

Durante o período carnavalesco, a cidade contou com mais de 150 voos extras. Dados da Aena informam que o aeroporto ofertou 206.052 assentos em 1.259 operações programadas, número cerca de 8% superior ao registrado no ano anterior. A projeção considerou embarques e desembarques no período que incluiu o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval.

A iniciativa Rota da Folia, voltada ao transporte de turistas hospedados na rede hoteleira, registrou mais de 3,5 mil passageiros, com deslocamento gratuito até os polos da festa.

Atendimento ao turista

Os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) registraram mais de 3 mil atendimentos durante o período. Os serviços foram realizados no CAT Aeroporto, CAT Arsenal, CAT Criativo, CAT Gastronômico e na Central do Artesanato, com oferta de informações e orientações ao público.