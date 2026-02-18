Carnaval 2026: 99% dos foliões afirmam que festa no Recife foi "satisfatória", diz prefeitura
Dados foram divulgados pela gestão municipal nesta quarta-feira (18). Mais de 98% dos foliões pretendem voltar para o carnaval no Recife
Publicado: 18/02/2026 às 15:54
Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)
O levantamento da Prefeitura do Recife sobre o carnaval de 2026 aponta que 99% dos foliões avaliaram a folia do Recife como altamente satisfatório, enquanto 95% afirmaram que a festa superou as expectativas. Segundo os dados, 98,4% dos entrevistados disseram que pretendem retornar no próximo ano e recomendariam o evento a amigos e familiares.
O balanço geral da folia foi apresentado nesta quarta-feira (18), no Paço do Frevo. De acordo com a gestão municipal, cerca de 3,7 milhões de pessoas participaram dos sete dias de carnaval na cidade. O evento movimentou R$ 2,8 bilhões na economia local e gerou 60 mil empregos temporários.
A taxa de ocupação da rede hoteleira chegou a 97%, e o Aeroporto Internacional do Recife - Gilberto Freyre registrou 502.205 passageiros no período.
Movimentação turística na capital
Segundo o levantamento, a estadia média dos visitantes foi de 5,15 dias, com mais de 70% dos foliões permanecendo cinco dias ou mais na cidade. O balanço também indica que cerca de 51% dos turistas participaram do carnaval do Recife pela primeira vez.
Durante o período carnavalesco, a cidade contou com mais de 150 voos extras. Dados da Aena informam que o aeroporto ofertou 206.052 assentos em 1.259 operações programadas, número cerca de 8% superior ao registrado no ano anterior. A projeção considerou embarques e desembarques no período que incluiu o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval.
A iniciativa Rota da Folia, voltada ao transporte de turistas hospedados na rede hoteleira, registrou mais de 3,5 mil passageiros, com deslocamento gratuito até os polos da festa.
- Carnaval 2026: Central da Mulher tem mais de 8 mil visitas no Recife: "liberdade e respeito", diz prefeito
- Câmeras de reconhecimento facial levam três foragidos à prisão durante o carnaval, diz a SDS
- Recife apresenta balanço do Carnaval 2026: 3,7 milhões de foliões nas ruas e R$ 2,8 bi injetados na economia
- Bacalhau do Batata ergue estandarte de combate à violência contra a mulher na despedida do carnaval em Olinda
Atendimento ao turista
Os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) registraram mais de 3 mil atendimentos durante o período. Os serviços foram realizados no CAT Aeroporto, CAT Arsenal, CAT Criativo, CAT Gastronômico e na Central do Artesanato, com oferta de informações e orientações ao público.