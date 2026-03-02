Mães de Pernambuco abre 1.773 vagas em novo ciclo do programa

O novo ciclo de confirmações do Programa Mães de Pernambuco segue aberto até o dia 24 de março ou enquanto houver disponibilidade de vagas, que oferece benefício mensal de R$ 300

Segundo o Governo de Pernambuco, desde seu lançamento, em março de 2024, o Programa Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 140 mil mulheres (Foto: Divulgação / SAS-PE)

O Programa Mães de Pernambuco está com mais um novo ciclo de confirmações aberto. Desta vez, a iniciativa está disponibilizando 1.773 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social que atendam aos critérios do programa.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas de Pernambuco (SAS-PE), o novo ciclo do programa estará aberto até o dia 24 de março ou enquanto houver disponibilidade de vagas.

Ainda segundo o governo estadual, as participantes contempladas neste novo ciclo receberão benefício mensal no valor de R$ 300, com pagamento previsto para 8 de abril, mediante depósito na mesma conta utilizada para o recebimento do Bolsa Família.

As confirmações devem ser realizadas exclusivamente no site oficial do Mães de Pernambuco , onde é possível consultar a elegibilidade mediante informação do Número de Identificação Social (NIS) e data de nascimento.

Para participar do programa, é necessário residir em Pernambuco, possuir Cadastro Único (Cadúnico) atualizado, ser beneficiário do Bolsa Família, exercer a responsabilidade familiar, estar gestante ou ser responsável por criança de até 6 anos e não possuir vínculo empregatício ou renda formal.

“Cada novo ciclo do Mães de Pernambuco é uma oportunidade de garantir direitos a quem mais precisa, trazendo dignidade, segurança alimentar e nutricional para a família e fortalecimento para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social”, destacou a secretária executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco.

A secretária também destacou que as mulheres que estão na lista de espera devem seguir acessando o site do programa a cada novo ciclo para verificar se já possuem disponibilidade para confirmação.

Informações adicionais podem ser obtidas junto à Ouvidoria Social da SAS, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800.081.4421, das 7h às 17h. As beneficiárias também podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seu município para tirar dúvidas sobre o programa

Números do Mães de Pernambuco

Segundo o Governo de Pernambuco, desde seu lançamento, em março de 2024, o Programa Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 140 mil mulheres, consolidando-se como uma importante política pública de proteção social no estado.