Ataque a tiros deixa um morto e outro baleado em Passarinho, Zona Norte do Recife

O ataque a tiros ocorreu na tarde deste sábado (28), no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um ataque a tiros deixou um jovem morto e outro homem ferido na tarde deste sábado (28), no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife. A vítima fatal foi identificada como Luiz Felipe Rodrigues da Silva, de 23 anos.

De acordo com informações repassadas à corporação, Luiz era ajudante de servente e estava trabalhando quando foi surpreendido por quatro homens armados, que chegaram em um carro e abriram fogo contra as vítimas.

Luiz Felipe foi atingido por vários disparos e morreu antes da chegada do socorro.

Outro homem também foi baleado durante a ação. Ele recebeu os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram no local e realizaram o isolamento da área para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo de Luiz foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Central de Plantões da Capital (CEPLANC). “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou.