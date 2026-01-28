Mães de Pernambuco abre novo ciclo de confirmações com quase 2 mil vagas

O período de confirmações vai até 24 de fevereiro ou enquanto houver vagas, sendo realizado pelo site oficial do programa Mães de Pernambuco, que paga um benefício mensal de R$ 300

O sistema do Mães de Pernambuco indicará se a candidata atende aos requisitos para ser contemplada ou se ficará em lista de espera. (Foto: Divulgação / SAS-PE)

O Programa Mães de Pernambuco abriu novo ciclo de confirmações para beneficiárias.

Nesta etapa, são 1.917 vagas para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social, possuem Cadastro Único atualizado e recebem o Bolsa Família.

O período de confirmações vai até 24 de fevereiro ou enquanto houver vagas, sendo realizado pelo site oficial do programa.

Como fazer

Para fazer a confirmação, é preciso informar o NIS e a data de nascimento. Segundo o governo, as interessadas recebem um retorno “imediato” sobre a elegibilidade.

As mulheres confirmadas receberão um benefício mensal de R$ 300, com depósito previsto para 9 de março, transferido diretamente na conta utilizada para o Bolsa Família.

Quem pode participar

Para participar, é necessário atender simultaneamente a todos os critérios: residir em Pernambuco, possuir cadastro atualizado no Bolsa Família, ser responsável familiar, estar gestante ou ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos, e não possuir emprego ou renda formal.

Dúvidas e orientações podem ser esclarecidas no CRAS de referência ou junto à Ouvidoria Social da SAS, através do e-mail [email protected] ou do telefone 0800.081.4421, com atendimento das 7h às 17h.

Balanço

Desde o lançamento, em março de 2024, o Programa Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 139 mil mulheres, segundo balanço do governo.

Até 26 de janeiro de 2026, a iniciativa destinou R$ 597,6 milhões em benefícios diretos.

