Apac alerta para continuidade das chuvas no Agreste e Sertão de Pernambuco

Previsão indica chuva nos próximos dias enquanto cidades registram alagamentos e transtornos a moradores

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

Pernambuco segue sob alerta para fortes chuvas devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O aviso foi divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê pancadas entre o Agreste e o Sertão, com possibilidade de precipitações mais intensas durante a noite desta sexta-feira (27) e ao longo do sábado, principalmente no Sertão.

O órgão orienta a população a acompanhar as atualizações meteorológicas e redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco.

O alerta ocorre após as fortes chuvas registradas entre a noite da quinta-feira (26) e a manhã desta sexta-feira, que provocaram alagamentos, destruição de trechos de rodovias e prejuízos materiais em diversos municípios do Agreste pernambucano. O grande volume de água comprometeu acessos urbanos e rurais, interrompeu o tráfego em pontos estratégicos e deixou moradores em situação de risco.

Os principais impactos foram registrados nas cidades de Garanhuns, Jucati, Jupi, Calçado e Caruaru. Nessas localidades, o excesso de chuva provocou alagamentos, danificou ruas e dificultou a circulação de veículos e pedestres. Em alguns pontos, o tráfego foi interrompido após o comprometimento das rodovias.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água, residências invadidas e estruturas públicas danificadas em diferentes cidades da região.