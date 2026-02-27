Inmet amplia número de municípios com risco de chuva forte no Sertão e Agreste de Pernambuco nesta sexta (27)
Segundo previsão do Inmet, 74 municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco estão com alerta de chuva forte; acúmulo de água pode chegar a 100 mm nesta sexta
Publicado: 27/02/2026 às 10:37
Inmet prevê chuva forte para o Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve, na manhã desta quinta-feira (27), alerta de chuva forte no Sertão e parte do Agreste de Pernambuco ao longo do dia.
O informativo do Inmet, no entanto, ampliou o número de municípios do estado com previsão de chuva com acúmulo entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, e ventos intensos (60-100 km/h).
São 74 municípios de todo o Sertão e boa parte do Agreste.
Além de manter a previsão do dia anterior para chuva forte na região, a publicação desta sexta aponta que o dia será de sol na Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul.
Confira os municípios com previsão de chuva pelo Inmet:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Águas Belas
Alagoinha
Araripina
Arcoverde
Belém do São Francisco
Belo Jardim
Betânia
Bodocó
Bom Conselho
Brejinho
Buíque
Cabrobó
Caetés
Calumbi
Capoeiras
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Iati
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itaíba
Itapetim
Jataúba
Jatobá
Lagoa Grande
Manari
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Paranatama
Parnamirim
Pedra
Pesqueira
Petrolândia
Petrolina
Poção
Quixaba
Salgueiro
Saloá
Sanharó
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Tacaratu
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante