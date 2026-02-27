Inmet amplia número de municípios com risco de chuva forte no Sertão e Agreste de Pernambuco nesta sexta (27)

Segundo previsão do Inmet, 74 municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco estão com alerta de chuva forte; acúmulo de água pode chegar a 100 mm nesta sexta

Inmet prevê chuva forte para o Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve, na manhã desta quinta-feira (27), alerta de chuva forte no Sertão e parte do Agreste de Pernambuco ao longo do dia.

O informativo do Inmet, no entanto, ampliou o número de municípios do estado com previsão de chuva com acúmulo entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, e ventos intensos (60-100 km/h).



São 74 municípios de todo o Sertão e boa parte do Agreste.



Além de manter a previsão do dia anterior para chuva forte na região, a publicação desta sexta aponta que o dia será de sol na Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul.



Confira os municípios com previsão de chuva pelo Inmet:



Afogados da Ingazeira

Afrânio

Águas Belas

Alagoinha

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bodocó

Bom Conselho

Brejinho

Buíque

Cabrobó

Caetés

Calumbi

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iati

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itapetim

Jataúba

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Paranatama

Parnamirim

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Quixaba

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante