Chuva intensa provoca alagamento na BR-423 e causa transtornos no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta sexta-feira (27)

Fortes chuvas interditam trecho da BR-423 em Jupi, no Agreste de Pernambuco (Foto:Ascom/PRF)

Fortes chuvas provocaram pontos de alagamento e transbordamentos no Agreste de Pernambuco. Imagens gravadas durante a madrugada desta sexta-feira (27) mostram que um trecho da BR-423, no município de Jupi, precisou ser interditado por causa da elevação do nível da água.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 3h45, quando a pista ficou encoberta pela água após o volume intenso de chuva na região. Motoristas que passavam pelo local precisaram aguardar a redução do nível para o tráfego ser retomado com segurança.

Segundo a PRF, durante a interdição, um caminhão acabou saindo da pista. O motorista permaneceu sobre a carroceria do veículo até ser resgatado com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Apesar do susto, não houve registro de feridos.

A via foi liberada por volta das 6h20, após avaliação das condições de segurança para circulação.

