Defesa Civil realiza sobrevoo e vistorias em cidades do Agreste após chuvas

A Defesa Civil de Pernambuco realizou, nesta sexta-feira (27), um sobrevoo técnico e vistorias presenciais em áreas atingidas pelas fortes chuvas nos municípios de Calçado, Jucati e Jupi, no Agreste do estado.

A ação teve como objetivo avaliar os danos provocados pelas precipitações, identificar áreas de risco e prestar apoio às gestões municipais na adoção de medidas emergenciais e na assistência à população afetada.

De acordo com o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel Clóvis Ramalho, equipes de diferentes órgãos estaduais estão atuando nos municípios para levantamento de prejuízos, orientação técnica e instrução dos processos de decretação de situação de emergência, com o objetivo de viabilizar a liberação de recursos.

Em Calçado, foi registrada a queda da ponte que dá acesso à PE-158, além de danos em imóveis e em trechos urbanos sem pavimentação. O levantamento preliminar aponta oito famílias desalojadas ou desabrigadas.

No município de Jucati, a ponte da PE-182 também cedeu, comprometendo o tráfego local. Há registros de danos em residências e vias urbanas, com 15 famílias desalojadas ou desabrigadas até o momento.

Já em Jupi, foram contabilizadas 14 pessoas desalojadas e cinco desabrigadas. Um abrigo foi ativado para acolher os moradores atingidos.

Durante a vistoria em Jupi, técnicos estaduais se reuniram com a gestão municipal para detalhar os danos e orientar sobre o preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), necessário para solicitação de recursos estaduais e federais.

A Defesa Civil informou que mantém o monitoramento das condições meteorológicas e segue prestando suporte técnico às cidades afetadas.

