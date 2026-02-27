Apac alerta para chuvas de moderadas até fortes no estado; confira as áreas

O aviso saiu nas redes sociais e no site da agência, na noite de quinta (26). Ele vale para esta sexta (27), no Sertão e no Agreste do estado

Vídeo mostra a força dos ventos durante chuva que atingiu Serra Talhada, Sertão de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu novo alerta de chuvas para Pernambuco.

O aviso saiu nas redes sociais e no site da agência, na noite de quinta (26).

Ele vale para esta sexta (27), no Sertão e no Agreste do estado.

Existe a previsão de pancadas de chuva, de moderadas até fortes, ao longo do dia.

Os moradores do Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e do Agreste devem seguir orientações da Defesa Civil.

“Instabilidades atmosféricas, devido um cavado em altos níveis, continuam ocasionando pancadas de chuvas de intensidade moderada e pontualmente forte no Sertão e Agreste de Pernambuco”, explicou a agência.

Veja maiores acumulados entre meia-noite de quinta e 6h desta sexta

Palmeirina | 61,78 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Camaragibe | 53,54 mm ([CEMADEN] Aldeia)

Moreno | 50,15 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Serra Talhada | 45,2 mm ([CEMADEN] G2-Policlínica Do Ipsep)

Betânia | 41,2 mm ([APAC] Clube Oásis do Sertão)

São Lourenço da Mata | 36,95 mm ([APAC] Corpo de Bombeiro)