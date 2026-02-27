Imagens mostram tiroteio que deixou um idoso morto no Espinheiro, no Recife

Criminosos trocaram tiros com policiais no cruzamento da Rua Dr. Geraldo de Andrade com a Rua Frígio Lima

Imagens mostram tiroteio entre policiais e criminosos no Espinheiro, Zona Norte do Recife, que deixou um idoso morto (Foto: Câmeras de Segurança)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos trocaram tiros com policiais no fim da tarde desta quarta-feira (25), no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. Durante o confronto, um idoso de 60 anos foi baleado e morreu.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a troca de tiros aconteceu por volta das 17h, no cruzamento da Rua Dr. Geraldo de Andrade com a Rua Frígio Lima. A ação fazia parte de uma operação para prender suspeitos investigados por extorsão na região. Para efetuar as prisões, os policiais teriam montado uma estratégia, simulando um encontro ao se passarem pela vítima.

Nas imagens, é possível ver quando um veículo branco se aproxima de um homem que aparenta estar de colete. Em seguida, os ocupantes do carro começam a atirar. Os policiais revidam e inicia-se o confronto em via pública.

Durante o tiroteio, o idoso estava dentro do próprio carro, com a janela aberta, aguardando a esposa sair do trabalho, quando foi atingido por um disparo. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos suspeitos, identificado como Ismael dos Santos Batista, de 34 anos, foi preso em flagrante. Outros dois envolvidos conseguiram fugir e seguem sendo procurados.

O homem detido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, na manhã da quinta-feira (26), passou por audiência de custódia na Central Especializada das Garantias da Capital. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, e ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).

Em nota, a polícia informou que as investigações continuam sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios (2ª DHP/DHPP).