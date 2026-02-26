Idoso morre ao ser atingido por bala perdida durante tiroteio entre criminosos e a polícia no Espinheiro, Zona Norte do Recife

De acordo com a Polícia, o idoso foi atingido enquanto esperava a companheira, no próprio carro, no final da tarde desta quarta-feira (25), no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife

PCPE (Arquivo/DP)

Um idoso de 60 anos morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos e policiais civis no fim da tarde desta quarta-feira (25), no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. Ainda na operação, um homem de 34 anos foi preso.

De acordo com a Polícia, a troca de tiros aconteceu por volta das 17h, no cruzamento da Rua Dr. Geraldo de Andrade com a Rua Frigo Lima.

Segundo a corporação, a ação fazia parte de uma operação para prender suspeitos investigados por extorsão no local. Os policiais teriam montado uma estratégia, simulando um encontro ao se passarem pela vítima.

Ainda de acordo com os agentes, três homens chegaram ao local e, ao perceberem a presença dos policiais, começaram a atirar. Houve troca de tiros.

Durante o confronto, o idoso que estava no próprio carro, com a janela aberta, aguardando a esposa sair do trabalho, foi atingido por um dos disparos. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme as informações, um suspeito, identificado como Ismael dos Santos Batista, foi preso. Os outros dois conseguiram fugir.

Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde passou a noite e deverá ser apresentado em audiência de custódia na manhã desta quinta (26).

Em nota, a corporação informou que as investigações estão sob a responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios (2ªDHP/DHPP).