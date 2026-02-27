Incêndio atinge prédio histórico da Faculdade de Direito da USP

O prédio é tombado como patrimônio cultural nos âmbitos estadual e municipal e fica do outro lado da rua da Faculdade de Direito da USP

Reprodução/Redes sociais (Incêndio em prédio da USP)

Um incêndio atingiu o antigo Palácio do Comércio, prédio que foi incorporado à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) em 2024, na noite desta quinta-feira, 26. As chamas consumiram 50 m2 do terceiro andar da edificação, localizada no Largo São Francisco, no centro da capital. Não foram reportadas vítimas.

Às 3h05 da sexta, 27, a força informou que o rescaldo foi realizado e que as equipes deixaram o local em segurança. As chamas foram causadas após um curto-circuito no sistema de ar-condicionado pegar fogo.

O prédio é tombado como patrimônio cultural nos âmbitos estadual e municipal e fica do outro lado da rua da Faculdade de Direito da USP. Ao todo, são cerca de 3,7 mil m2 de área construída.

"Felizmente o fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros e só o telhado do terceiro andar foi atingido", disse a diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Bechara.

O Corpo de Bombeiros informou que dez viaturas foram deslocadas para atuar na ocorrência. A Polícia Militar também foi acionada. O trânsito no Largo São Francisco precisou ser interrompido.

O estudante de Direito Marino Peron estava na faculdade no momento do incêndio. Sua aula acontecia no prédio histórico, em frente ao edifício que teve o teto atingido pelas chamas. Ao Estadão, ele contou que não havia alunos no local.

"Não tinha nenhum estudante naquele momento no prédio, ainda bem. O máximo que podia haver era algum segurança que fica ali à noite", disse.

"O incêndio aconteceu entre 22h e 22h30, um horário em que algumas turmas já começam a sair da faculdade. Um grupo considerável de estudantes começou a ficar ali na frente e, como estava chovendo, ficamos embaixo do prédio histórico, na entrada para ver o que estava acontecendo", acrescentou o estudante.

Peron explica que as atividades que acontecem neste prédio costumam ser variadas e pontuais, como ensaios de teatro ou monitoria de algumas disciplinas.

"Como o incêndio atingiu o telhado, provavelmente o prédio vai ser interditado e algumas atividades que eram realizadas ali, como o teatro da Academia de Letras, provavelmente vai ser prejudicado".

Importância do Palácio do Comércio

O prédio da então chamada Escola Prática de Comércio (atual Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - Fecap) foi inaugurado em 12 de dezembro de 1908. Segundo a USP, tem três pavimentos, com cerca de 20 salas, salão nobre e outras instalações administrativas.

O prédio também é ligado à história da antiga Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (núcleo original da atual FESPSP), que iniciou sua trajetória no local, em 1933, e onde ficou até 1954.

Lá, também foram lecionadas disciplinas da Medicina, na primeira metade do século 20. Além disso, o projeto foi do engenheiro e arquiteto sueco Carlos Eckman - o mesmo da Vila Penteado, atual FAU Maranhão, outra construção histórica da USP.

Ao incorporar o Palácio do Comércio à Faculdade de Direito em 2024 após decreto de desapropriação assinado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a USP levou para o prédio parte da biblioteca da SanFran, salas de aula para graduação, pós e ensino continuado e os novos Centros de Estudos do Ensino Jurídico e de Direito Empresarial.

