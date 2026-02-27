Tiroteio e perseguição em Boa Viagem: dois homens são presos e um adolescente é apreendido

Os acusados foram detidos na noite desta quinta-feira (26), na Rua Desembargador João Paes, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Tiroteio e perseguição em Boa Viagem: dois homens são presos e um adolescente apreendido pela polícia (Reprodução/redes sociais)

Dois homens foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido após uma troca de tiros com a polícia e uma perseguição na noite desta quinta-feira (26), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo os agentes, o caso ocorreu na Rua Desembargador João Paes. No local, a Polícia investigava o roubo de um veículo ocorrido no dia 10 de fevereiro, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

As apurações indicam que o carro vinha sendo utilizado em assaltos na região da Imbiribeira e também teria sido empregado em um homicídio e em uma tentativa de homicídio no bairro do Ibura, no último dia 22 de fevereiro.

Com base nas informações, equipes em viaturas descaracterizadas localizaram o automóvel e tentaram realizar a abordagem.

Conforme a polícia, ao receber ordem de parada, um dos ocupantes do carro atirou contra os agentes, que reagiram. Durante a intervenção, os policiais dispararam contra os pneus do veículo para impedir a fuga.

O condutor perdeu o controle da direção e acabou colidindo em uma das viaturas. Os suspeitos foram rendidos.

De acordo com a corporação, dois dos detidos têm 20 e 21 anos. O terceiro envolvido é um adolescente de 15 anos, apreendido. O grupo foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com os suspeitos, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com munições, três coletes balísticos, três balaclavas, aparelhos celulares e o veículo roubado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que os suspeitos foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tentativa de homicídio, clonagem/ adulteração de veículo automotor, associação criminosa, porte ilegal de arma e resistência.

“Os autores foram socorridos para uma unidade hospitalar e posteriormente levados à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis”, destacou a corporação.