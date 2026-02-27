Menino de 5 anos que caiu de prédio em Caruaru recebe alta e reencontra equipe que fez resgate de helicóptero

Menino de 5 anos que caiu do prédio em Caruaru recebeu alta do Hospital da Restauração (HR) nesta quinta (26), depois de passar sete dias internado. Após a alta, ele conheceu a base aérea da PRF, no Recife

Neste ano, a equipe aeromédica que atendeu a ocorrência do menino de 5 anos já realizou 32 atendimentos aeromédicos no estado. (Foto: Divulgação / PRF)

Após passar sete dias internado, o menino de 5 anos que caiu do segundo andar do prédio em que mora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebeu alta nesta quinta-feira (26), do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Após sair do hospital, o menino reencontrou profissionais que fizeram seu resgate de helicóptero, na base aérea da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também na capital pernambucana.

Durante a visita, a criança e seus familiares conheceram de perto a estrutura da base aérea e a aeronave utilizada no resgate. Segundo a PRF, o momento também foi marcado por uma celebração pela vida do menino, com direito a bolo e presentes.

A queda do segundo andar do prédio aconteceu na última sexta-feira (20), no bairro do Salgado, em Caruaru. Após o acidente, o garoto foi socorrido às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Em seguida, a criança foi transferida para o Hospital Regional do Agreste, também em Caruaru. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado de helicóptero para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, em uma operação da PRF com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Recife (SAMU Recife).

Em entrevista a uma emissora de TV, a mãe da criança, Natália Pereira, contou que o filho estava a caminho do reforço escolar quando tudo aconteceu. A cuidadora que estava com ele o colocou no carro e o levou imediatamente para a UPA, antes mesmo da chegada do socorro. “Quando eu cheguei lá, ele já estava sendo entubado”, explicou em entrevista ao NE 2.

Segundo ela, em cerca de 40 minutos a aeronave já havia chegado ao Hospital Regional para realizar a transferência. “Tinha médico esperando, sala pronta. Pediram autorização para avaliá-lo antes de seguir para o Recife. Disseram que desceriam com todos os equipamentos e que ficaria tudo bem”, relatou.

Já no HR, uma equipe com vários especialistas aguardava a chegada da criança. De acordo com a mãe, no dia seguinte, os médicos solicitaram uma ressonância magnética para descartar qualquer complicação neurológica. O exame não apontou alterações.

Ela ainda informou que, após a alta, a criança passará por acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo, como medida preventiva.

Festa na chegada em Caruaru

Após retorno para Caruaru, o menino foi recebido com muita alegria por familiares e amigos. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o retorno para a cidade onde mora contou com muito louvor, com direito a músicas acompanhadas de violino, violão e trombone.

Serviço Aeromédico da PRF

A equipe da aeronave que resgatou o menino de 5 anos é composta por médicos, enfermeiros, pilotos, co-piotos e operadores aerotáticos, que ficam de prontidão na Base Aérea da PRF, localizada no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife.

A equipe, que no dia do acidente tinha como piloto responsável o comandante Adoniran Batista, é acionada pela Central de Regulação de Urgência do SAMU.

O helicóptero modelo Koala funciona como uma UTI aérea, com equipamentos, monitores e medicamentos que auxiliam na manutenção da vida de pacientes. Só no ano passado, o Serviço Aeromédico da PRF em Pernambuco contabilizou 130 ocorrências, sendo 73 resgates e 57 remoções, sem registros de captação de órgãos.

Neste ano, a equipe aeromédica já realizou 32 atendimentos aeromédicos no estado.