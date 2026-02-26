O menino de 5 anos que caiu do segundo andar de um prédio em Caruaru está perto de receber alta médica

O menino de 5 anos caiu do segundo andar do prédio na última sexta-feira (20), no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

PRF levou criança até hospital no Recife (Foto: Reprodução/PRF)

O menino de 5 anos que caiu do segundo andar de um prédio em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está prestes a receber alta médica. A informação foi confirmada pela mãe, Natália Pereira.

Ainda segundo as informações, a criança permanece internada no Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas apresenta quadro estável, sem fraturas ou lesões graves.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (20), no bairro do Salgado.

Após a queda, o garoto foi socorrido às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Em seguida, transferido para o Hospital Regional e, devido à gravidade dos ferimentos, levado de helicóptero para o Hospital da Restauração (HR) no Recife.

Em entrevista ao NE 2, Natália contou que o filho estava a caminho do reforço escolar quando tudo aconteceu. A cuidadora que estava com ele o colocou no carro e o levou imediatamente para a UPA, antes mesmo da chegada do socorro. “Quando eu cheguei lá, ele já estava sendo entubado”, relembrou.

Segundo ela, em cerca de 40 minutos a aeronave já havia chegado ao hospital regional para realizar a transferência. “Tinha médico esperando, sala pronta. Pediram autorização para avaliá-lo antes de seguir para o Recife. Disseram que desceriam com todos os equipamentos e que ficaria tudo bem”, relatou.

Durante o trajeto até o Recife, Natália afirma que recebeu apoio das equipes de resgate. “A gente foi orando o tempo todo. Os policiais seguraram minha mão, me deram força”, disse.

Já no HR, uma equipe com vários especialistas aguardava a chegada da criança.

De acordo com ela, no dia seguinte, os médicos solicitaram uma ressonância magnética para descartar qualquer complicação neurológica. O exame não apontou alterações.

“Foi um alívio enorme. Desde o sábado, ele já movimentava braços e pernas, depois conseguiu sentar e começou a se alimentar. Os médicos disseram que não há risco de vida nem sequelas”, afirmou.

A mãe informou ainda que, após a alta, o filho passará por acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo, como medida preventiva.

“Eu disse aos médicos que só sairia daqui quando estivesse tudo certo. Hoje posso dizer que ele está bem, graças a Deus”, completou Natália.