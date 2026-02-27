Grande Recife anuncia mudanças nas linhas de ônibus que atendem Camaragibe e São Lourenço da Mata

Segundo o Grande Recife, as mudanças fazem parte de uma série de ações preparatórias para as obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado (TI) Camaragibe e vão impactar no funcionamento de algumas linhas de ônibus

Linha de ônibus de Camaragibe foi reforçada após problema no ramal do metrô (DIVULGAÇÃO/CTU)

A partir deste domingo (1º), os usuários das linhas que atendem Camaragibe e São Lourenço da Mata precisam ficar atentos a alterações operacionais no sistema.

O Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou, nesta sexta-feira (27), uma série de ações preparatórias para as obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado (TI) Camaragibe, que passará por um processo de desativação completa.



Entre as principais mudanças, destaca-se a suspensão da linha 2491 – São Lourenço/TI Camaragibe, aos domingos.



Para garantir o deslocamento dos usuários que utilizam este serviço, o Consórcio reforçará a operação da linha 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira, que passará por uma reconfiguração estratégica.



Com o fechamento do terminal original, o ponto final da linha 2490 será transferido para São Lourenço da Mata, especificamente na Avenida Miguel Labanca, n.º 808, utilizando a mesma estrutura onde já funciona o terminal da linha 2491.



Durante os domingos, os passageiros devem ficar atentos à sinalização dos veículos, que passarão a exibir no letreiro o destino "2490 – São Lourenço/TI Macaxeira".



Para cobrir toda a área afetada, a linha operará com dois itinerários distintos.



O primeiro atendimento será via Vila do Reinado (VDR), seguindo pelas avenidas Dr. Francisco Correia, Belmínio Correia e Caxangá até o TI Macaxeira.



Já o segundo atendimento será via Rosina Labanca (ROS), percorrendo ruas como Barra de Guabiraba, Paraíba e Pará antes de seguir o curso normal em direção à Avenida Caxangá.



O Grande Recife reforça que o uso de placas indicativas no para-brisa dos ônibus é obrigatório para facilitar a identificação de cada trajeto pelo usuário.



Além das mudanças de percurso, a programação também contará com ajustes na frota das linhas 2490 e 2493 para assegurar o atendimento à demanda.



Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 081 158.