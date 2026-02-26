Forças de segurança de Pernambuco recebem armamentos, viaturas e drones

Valor de mais de R$ 30 milhões inclui mais de 1.900 pistolas, 1.600 coletes balísticos e veículos para PM, Polícia Civil e Bombeiros

Viaturas enfileiradas durante a solenidade de entrega no Recife (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

As forças de segurança pública de Pernambuco receberam, nesta quinta-feira (26), novos equipamentos, viaturas e armamentos. As aquisições têm um valor de R$ 31,6 milhões e envolve pistolas, algemas, coletes balísticos, viaturas operacionais e equipamentos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Entre os itens entregues estão 1.962 pistolas do tipo Glock calibre 9mm, 1.675 algemas, 1.644 coletes balísticos, 29 caminhonetes 4x4, dois veículos hatch, sete micro-ônibus para transporte de tropa, seis viaturas 4x4 para transporte de cães e 12 viaturas de auto-resgate destinadas ao Corpo de Bombeiros.

“São viaturas, armamentos, coletes que serão distribuídos para todas as regiões do estado de acordo com as demandas, ampliando a eficiência das ações da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Estamos garantindo o maior investimento da história da segurança pública de Pernambuco, e vamos continuar comprando mais equipamentos”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), de operação de crédito estadual, do Tesouro estadual e de emendas parlamentares estaduais e federais. Segundo o governo, os equipamentos serão distribuídos conforme a demanda operacional das órgãos de segurança.

De acordo com o secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho, o reforço estrutural tem impacto direto na atuação das corporações. “As entregas são para as Polícias Civil e Militar, para o Corpo de Bombeiros, mas principalmente para a nossa sociedade, que cada vez mais conta com a nossa segurança. Pernambuco vive o seu melhor momento nesse sentido, com a menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes”, declarou.

No pacote de aquisições de caráter bélico também constam 1.029.000 munições calibre 9mm para uso operacional e treinamento, 8.123 instrumentos de menor potencial ofensivo, entre eles 199 granadas, 1.960 espargidores e 5.964 elastômeros, além de 168 simulacros G19 (Blue Gun). Foram adquiridos ainda 1.528 coletes balísticos operacionais nível IIIA e 116 coletes balísticos dissimulados do mesmo nível de proteção.

A Polícia Militar também recebeu 36 drones Mavic 3 Enterprise, equipados com câmeras térmicas e sensores de alta precisão, voltados ao monitoramento aéreo em tempo real.

Para o Corpo de Bombeiros, além das viaturas de auto-resgate, foram entregues 23 conjuntos de almofadas pneumáticas, 26 câmeras de imagem térmica, 80 motosserras, 50 cilindros de ar comprimido S80, 53 capacetes de motorizado, 53 pares de botas para motociclistas, um kit de solução vídeo wall, 754 colchões, 16 contêineres de air bag e dois calços de estabilização veicular.

