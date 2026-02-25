A operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (25) cumpriu mandados contra a quadrilha em três cidades de Pernambuco, além de um município na Bahia e um em São Paulo

Quadrilha envolvida na venda ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro é alvo da Polícia Civil de Pernambuco (Foto:Ascom/PCPE)

Uma quadrilha envolvida no comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro foi alvo de 25 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira (25), durante a deflagração da Operação Resiliência, em Pernambuco. Os suspeitos também são investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado, além de Juazeiro (BA) e Cesário Lange (SP).

As ordens judiciais foram expedidas pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em agosto de 2024. Ao todo, 75 policiais participam da operação, entre delegados, agentes e escrivães.

Conforme a corporação, as investigações contaram com assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL) e apoio operacional da Polícia Militar de Pernambuco, da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE), da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Petrolina (SEMUSP), do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE) e das Polícias Civis dos Estados da Bahia e de São Paulo.