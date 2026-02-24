SDS confirma aporte federal de quase R$ 24 milhões para compra de câmeras corporais para PM

Segundo a SDS, serão adquiridas 1.463 câmeras corporais: 1.064 serão utilizadas pela PM na Região Metropolitana e 399 no interior de Pernambuco

Inicialmente serão 187 câmeras corporais destinadas ao 17º Batalhão da PM (Rafael Vieira/DP)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) destinou R$ 23,9 milhões a Pernambuco, com contrapartida de R$ 23,9 mil do estado, para a aquisição de 1.463 câmeras corporais, também conhecidas como bodycams, para a Polícia Militar (PMPE). A informação foi confirmada pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), nesta terça-feira (24).

De acordo com o MJSP, o objetivo do aporte é promover transparência, eficiência e modernização na atuação das polícias estaduais. Além de Pernambuco, outros estados também recebem fundos do Ministério.

Em nota, a SDS afirma que 72,7%, o equivalente a 1.064 câmeras corporais serão utilizadas pela PM na Região Metropolitana do Recife. As restantes 399 serão enviadas para o interior do estado.

A transferência ocorre, diz a pasta, de “forma parcelada, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho pactuado entre as partes”.

Ao Diario, a SDS informou que "está na fase de adesão de ata para aquisição das câmeras corporais".

Agressão policial

Só na última semana, episódios de suposta agressão policial ganharam repercussão nas redes sociais.

O primeiro episódio ocorreu na madrugada da quarta-feira (18), durante um show no Cais da Alfândega, área central do Recife.

A vítima, um jovem de 27 anos que preferiu não se identificar, denunciou ter sofrido golpes de cassetete na cabeça desferidos por um policial militar.

A ação, registrada por outros foliões, circulou amplamente nas redes sociais.

Acompanhado por seu advogado, o homem formalizou a denúncia na Corregedoria da SDS e realizou exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML).

Já em Abreu e Lima, na Região Metropolitana, a Corregedoria da SDS-PE apura a conduta de um sargento da Polícia Militar suspeito de agredir um vendedor durante o bloco "Ressaca", na noite do último domingo (22).

De acordo com o boletim da PMPE, o incidente ocorreu por volta das 20h30, na Avenida D, enquanto a guarnição do 17º Batalhão atendia a uma ocorrência envolvendo o ambulante, que comercializava bebidas em um veículo utilitário.

O caso também foi gravado por testemunhas e viralizou na internet.