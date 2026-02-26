Exposição em Portugal é aberta em celebração aos 200 anos do Diario de Pernambuco

Cerimônia de abertura da exposição "Bicentenário da Imprensa de Língua Portuguesa: Memória e Cultura" (Foto: Diario de Pernambuco)

Foi aberta nesta quinta-feira (26), no Instituto Pernambuco Porto, a exposição que celebra os 200 anos do Diario de Pernambuco. A cerimônia foi realizada na cidade do Porto e contou com a presença do secretário de Estado da Cultura de Portugal, Alberto Santos, e do presidente do jornal, Carlos Frederico Vital.

Em discurso de saudação, o presidente do Instituto, Zeferino Ferreira da Costa, destacou a satisfação de comemorar o bicentenário do jornal em território português. A organização local da mostra ficou a cargo do Diário do Sul, parceiro do periódico brasileiro em Portugal, com patrocínio da empresa chinesa XCMG.

O presidente do Diario de Pernambuco ressaltou o significado da celebração. “Celebrar 200 anos é um feito que pouquíssimos alcançam. Receber essa homenagem é motivo de grande orgulho e alegria, mas também uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso de sempre servir melhor a Pernambuco, ao Brasil e ao mundo”, afirmou.

Mostra destaca história e relações culturais

Intitulada “Bicentenário da Imprensa de Língua Portuguesa: Memória e Cultura”, a exposição segue até o dia 27 de março. A iniciativa apresenta a trajetória do jornal, considerado o mais antigo em circulação em língua portuguesa, e evidencia seu papel nas relações históricas e culturais entre Brasil e Portugal.

A mostra reúne módulos temáticos que percorrem momentos marcantes da história brasileira, especialmente ligados aos aniversários da Independência do Brasil, destacando como os acontecimentos foram registrados pelo periódico ao longo de dois séculos.

Entre os destaques está um módulo dedicado aos 50 anos do Grito do Ipiranga, celebrados em 1872, que aborda a visita do imperador Dom Pedro II ao norte de Portugal, incluindo passagens pelo Porto e por Braga. A seção também marca os 200 anos de nascimento do monarca e apresenta registros jornalísticos da época.

Outro núcleo relembra o centenário da Independência, em 1922, com foco na primeira travessia aérea do Atlântico Sul realizada pelos aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, destacando a mobilização da imprensa para apoiar a missão.

Já o módulo dedicado aos 150 anos da Independência, em 1972, aborda a transferência dos restos mortais de Dom Pedro I, também rei Dom Pedro IV de Portugal, para o Brasil, além do simbolismo da permanência de seu coração na cidade do Porto.

Acervo histórico

Com curadoria do jornalista e arqueólogo Múcio Aguiar e do museólogo português João Palmeiro, a exposição utiliza linguagem visual inspirada em páginas de jornal e reúne fotografias históricas, gravuras e notícias de época provenientes de arquivos brasileiros e portugueses, além de objetos ligados ao processo de produção jornalística.

O público poderá conferir cerca de 20 painéis temáticos, exemplares de jornais centenários do Brasil e de Portugal, conteúdos sobre a digitalização do acervo do periódico e informações sobre a cápsula do tempo criada no primeiro centenário do jornal, em 1925. A mostra também apresenta o livro “Nordeste”, coletânea de textos do sociólogo Gilberto Freyre publicada originalmente no jornal.

A programação inclui ainda uma nova abertura da exposição no dia 12 de março, no Arquivo Distrital de Évora, ampliando as celebrações do bicentenário do Diario de Pernambuco.

