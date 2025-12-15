200 anos: Diario de Pernambuco recebe homenagem na Câmara dos Deputados

Diario de Pernambuco recebe homenagem na Câmara dos Deputados, em Brasília (Foto: Arthur Souza)

Os 200 anos do Diario de Pernambuco foram celebrados, nesta segunda-feira (15), na Câmara dos Deputados, em Brasília. A sessão solene foi proposta pelo deputado federal Augusto Coutinho e contou com a presença do presidente do Diario, Carlos Frederico Vital; e de diversas autoridades com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz; o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Roberto Machado; o também deputado federal Eduardo da Fonte, entre outros.



“Duzentos anos depois daquela manhã de segunda-feira, na qual um Recife habitado por menos de 20 mil moradores ganhava seu mais novo jornal, o Diario prossegue na missão de informar a sociedade com noticiário ágil e confiável, e na defesa intransigente de nossa democracia”, ressaltou Coutinho em seu discurso na tribuna da Casa. “O Brasil se tornara uma nação independente apenas três anos antes. O regime de governo era um recém-criado Império. Os estados se chamavam de províncias, as mulheres ainda não contavam com direitos políticos e civis básicos, e o horror da escravatura estava a mais de seis décadas de ser finalmente erradicado”, lembrou o parlamentar.



Coutinho ainda fez uma referência aos novos formatos que surgiram ao longo da trajetória do jornal. “Ciente da relevância e do alcance das novas mídias, o Diario jamais se limitou em sua forma nem em seu conteúdo. O grupo segue valorizando a tradicional Rádio Clube e expandindo cada vez mais sua presença no campo digital, seja através do diariodepernambuco.com.br, uma referência entre os portais de notícias, seja via seus prestigiados perfis nas redes sociais, que somam mais de três milhões de seguidores”.



“Em tempos nos quais a nefasta difusão das fake news e o uso da inteligência artificial nos fazem duvidar do que veem nossos próprios olhos, um veículo com a tradição do Diario de Pernambuco é mais necessário e relevante do que nunca”, completou.



“Hoje, sem dúvida, o Diario é um dos veículos de comunicação de maior trajetória de nosso País, pautado com seriedade, verdade e isonomia. Parabéns a todos que fazem o Diário de Pernambuco”, disse o deputado federal Eduardo da Fonte Duran.

Também presente à solenidade, o ministro Wolney Queiroz fez questão de também homenagear o DP: "O Diario superou mudanças históricas, atravessando o Império, a República, o Estado Novo e a redemocratização, continuando um jornal atual e um orgulho dos pernambucanos. Esta homenagem é um reconhecimento do Parlamento para um jornal que já é patrimônio imaterial e histórico do Brasil. Que possamos comemorar o Diario de Pernambuco ainda durante muitos anos”.



Também prestigiaram o evento o senador por Sergipe, Laércio Oliveira – nascido em Pernambuco; Romildo Gastão, representante da governadora Raquel Lyra e o diretor da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel.