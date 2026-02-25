Exposição celebra bicentenário do Diario de Pernambuco em Portugal

Mostra no Instituto Pernambuco do Porto destaca a trajetória do jornal e sua relação histórica entre Brasil e Portugal

Exposição "Bicentenário da Imprensa de Língua Portuguesa: Memória e Cultura" (Foto: Divulgação)

Uma exposição em comemoração aos 200 anos do Diario de Pernambuco será realizada entre os dias 27 de fevereiro e 27 de março na cidade do Porto, em Portugal. Intitulada “Bicentenário da Imprensa de Língua Portuguesa: Memória e Cultura”, a mostra apresenta a trajetória do periódico, considerado o mais antigo jornal em circulação em língua portuguesa, e destaca seu papel nas relações históricas e culturais entre Brasil e Portugal.

A iniciativa reúne módulos temáticos que percorrem momentos marcantes da história brasileira, especialmente ligados aos centenários da Independência do Brasil, mostrando como esses acontecimentos foram registrados pelo jornal ao longo de dois séculos. A exposição conta com patrocínio da empresa chinesa XCMG.

Entre os destaques está o módulo sobre os 50 anos da Independência do Brasil, celebrados em 1872, que aborda a visita de Dom Pedro II ao norte de Portugal, incluindo passagens pelo Porto e por Braga. A seção também marca os 200 anos de nascimento do imperador e apresenta registros de jornais da época sobre suas visitas a locais históricos portugueses.

Outro núcleo relembra o centenário da Independência, em 1922, com foco na primeira travessia aérea do Atlântico Sul realizada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, abordando a mobilização promovida por veículos de imprensa para apoiar a missão. Já o módulo dedicado aos 150 anos da Independência, em 1972, aborda a transferência dos restos mortais de Dom Pedro I (IV de Portugal) para o Brasil e o simbolismo da permanência de seu coração na cidade do Porto.

Com curadoria do jornalista e arqueólogo Múcio Aguiar e do museólogo português João Palmeiro, a exposição adota linguagem visual inspirada em páginas de jornal. A mostra reúne fotografias históricas, gravuras e notícias de época provenientes de arquivos brasileiros e portugueses, além de objetos relacionados ao processo de produção jornalística.

O público poderá conferir cerca de 20 painéis temáticos, exemplares de jornais centenários de Portugal e do Brasil, além de conteúdos sobre o processo de digitalização do acervo do periódico, a cápsula do tempo criada no primeiro centenário do jornal, em 1925, e o livro “Nordeste”, coletânea de textos do sociólogo Gilberto Freyre publicada originalmente no jornal.

A programação inclui ainda uma nova abertura da exposição no dia 12 de março, no Arquivo Distrital de Évora, aumentando as celebrações do bicentenário.

O Diario de Pernambuco

Fundado em 1825, na cidade do Recife, o Diario de Pernambuco acompanhou acontecimentos históricos ao longo de dois séculos e mantém, desde sua primeira edição, a grafia original da palavra “Diario” em seu título, sem acento.

Reconhecido como Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife e com seu acervo classificado como Patrimônio Cultural Material do Brasil, o Diario de Pernambuco consolidou-se como um dos principais símbolos da história e da cultura pernambucana.

Em seus primeiros anos, era impresso em uma única folha e funcionava como um boletim de anúncios, com publicações sobre imóveis, achados e perdidos e leilões, sendo vendido por 40 réis.

Em 1925, quando completou 100 anos, a data foi celebrada amplamente pela sociedade pernambucana. Na ocasião, o Diario circulou com uma edição especial de 60 páginas, cuja capa trazia uma ilustração assinada pelo artista Manuel Bandeira.

Já em 7 de novembro de 2025, o periódico alcançou 200 anos de existência, tornando-se o primeiro veículo de comunicação do país a atingir o marco do bicentenário.

