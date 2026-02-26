Homem é incendiado em praça pública e sofre queimaduras graves em Vitória de Santo Antão

Suspeito seria um homem em situação de rua. Motivação do crime não foi divulgada

Hospital da Restauração, no Recife (Arquivo DP)

Um homem de 38 anos ficou gravemente ferido após ter o corpo incendiado na noite da terça-feira (24), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do estado. O ataque ocorreu por volta das 22h30, na Praça Duque de Caxias, área central do município.

O suspeito seria uma pessoa em situação de rua e conhecido pelo apelido de “Coquinho”. Ele teria se aproximado da vítima, despejado um líquido inflamável sobre ela e, em seguida, provocado as chamas. A motivação do crime não foi informada.

Após a ação, o agressor deixou o local, mas foi localizado e detido posteriormente por equipes da Polícia Militar. A identidade formal dele e da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Moradores prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o homem inicialmente ao Hospital João Murilo de Oliveira. Posterioemente, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

