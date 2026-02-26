Homem é incendiado em praça pública e sofre queimaduras graves em Vitória de Santo Antão
Suspeito seria um homem em situação de rua. Motivação do crime não foi divulgada
Publicado: 26/02/2026 às 18:50
Hospital da Restauração, no Recife (Arquivo DP)
Um homem de 38 anos ficou gravemente ferido após ter o corpo incendiado na noite da terça-feira (24), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do estado. O ataque ocorreu por volta das 22h30, na Praça Duque de Caxias, área central do município.
O suspeito seria uma pessoa em situação de rua e conhecido pelo apelido de “Coquinho”. Ele teria se aproximado da vítima, despejado um líquido inflamável sobre ela e, em seguida, provocado as chamas. A motivação do crime não foi informada.
Após a ação, o agressor deixou o local, mas foi localizado e detido posteriormente por equipes da Polícia Militar. A identidade formal dele e da vítima não foi divulgada pelas autoridades.
Moradores prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o homem inicialmente ao Hospital João Murilo de Oliveira. Posterioemente, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.