Dois homens são mortos em intervalo de três horas em Santa Cruz do Capibaribe

Segundo as informações, os dois homens foram executados em um intervalo de três horas, nesta quarta-feira (25), no município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Dois homens foram mortos na manhã desta quarta-feira (25) no município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. A polícia apura se os crimes têm ligação.

Segundo informações repassadas à polícia, o primeiro homicídio ocorreu por volta das 6h30, no bairro Rio Verde.

A vítima, identificada como José Randerson Izídio da Silva, de 27 anos, foi atingida por golpes de faca dentro de uma residência onde estava dormindo.

Testemunhas relataram que um homem entrou no imóvel e houve luta corporal. A vítima ainda tentou sair do local, mas caiu antes de chegar à própria casa.

O segundo homicídio, conforme foi repassado à Polícia, ocorreu por volta das 9h30, no bairro Malaquias Cardoso.

De acordo com testemunhas, Victor Mateus Gonçalves da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros em via pública. Populares relataram ainda que a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta que já chegaram atirando. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Levantamentos iniciais da Polícia indicam que Victor Mateus é apontado como suspeito de envolvimento no homicídio de José Randerson.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que ambos os casos estão sendo investigados pela 21ª Delegacia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, destacou.