Hospital da Restauração: entenda função das torres previstas em edital de R$ 64 milhões

Previstas no edital das obras do Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, duas torres devem ser construídas com o objetivo de melhorar a circulação de pessoas

Hospital da Restauração, no Recife (Arquivo DP)

Nesta quinta (29), o governo anunciou um edital que prevê intervenções de mais de R$ 64 milhões na maior emergência pública do estado, o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

Entre essas intervenções estão as duas torres para instalação de escadas e elevadores. Essas estruturas terão altura dos nove pavimentos do prédio onde ficam salas de cirurgia e acomodações para pacientes.

A ideia, segundo o governo do estado, é “melhorar” a circulação de pessoas, retirando o fluxo dos corredores do edifício principal do HR.

As duas torres acrescentam seis elevadores ao HR: quatro na torre Central e dois na Norte.

Atualmente existem seis equipamentos, dois centrais, dois na ala Sul e dois, na Norte

Ou seja, como os elevadores atuais serão mantidos, as novas torres vão duplicar a capacidade de transporte por meio de elevadores.



“O deslocamento de pacientes entre as salas de cirurgia e as UTIs será mais rápido. Esse é o principal ponto da licitação”, informou o governo, a partir de solicitações feitas pelo Diario.

Ainda segundo o estado, as torres não ampliam a área de atendimento do hospital. A expansão da unidade ainda vai ser realizada em outra etapa da obra, ainda sem edital.

Outras obras previstas no edital são nos setores de abastecimento e energia do hospital.

A subestação energética será modernizada e haverá seis novos geradores. Por fim, haverá também uma reforma nos reservatórios de água.

O governo informou que a meta é evitar que os serviços não sejam interrompidos, “mesmo em situações extremas”.



Também está prevista a requalificação dos revestimentos do térreo ao último andar. Pisos e esquadrias serão substituídos, além da modernização de acabamentos elétricos.