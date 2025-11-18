Suspeitos de roubo, receptação de veículos e tráfico são alvo de operação em duas cidades  

A Operação de Repressão Qualificada Final de Linha cumpriu seis mandados, sendo três de prisão e três de busca e apreensão, no Agreste, nesta terça (18)

Suspeitos foram levados para o Depatri, no Recife (PCPE)

Suspeitos de roubo, furto, receptação de veículos, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo foram alvo de uma operação da Polícia Civil pernambucana, nesta terça (18).

A Operação de Repressão Qualificada Final de Linha cumpriu seis mandados, sendo três de prisão e três de busca e apreensão.

Todos foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.

Os mandados foram cumpridos em Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro.

Ainda segundo a polícia, a investigação foi iniciada em maio de 2023.

A ação faz parte do trabalho de apuração deflagrado pela Diretoria Integrada Especializada, com a Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Veículos.

Ao todo, participaram da operação 25 policiais, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

Houve também o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.