Suspeitos de roubo, receptação de veículos e tráfico são alvo de operação em duas cidades
A Operação de Repressão Qualificada Final de Linha cumpriu seis mandados, sendo três de prisão e três de busca e apreensão, no Agreste, nesta terça (18)
Publicado: 18/11/2025 às 09:08
Suspeitos foram levados para o Depatri, no Recife (PCPE)
Suspeitos de roubo, furto, receptação de veículos, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo foram alvo de uma operação da Polícia Civil pernambucana, nesta terça (18).
A Operação de Repressão Qualificada Final de Linha cumpriu seis mandados, sendo três de prisão e três de busca e apreensão.
Todos foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.
Os mandados foram cumpridos em Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro.
Ainda segundo a polícia, a investigação foi iniciada em maio de 2023.
A ação faz parte do trabalho de apuração deflagrado pela Diretoria Integrada Especializada, com a Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Veículos.
Ao todo, participaram da operação 25 policiais, entre delegados, agentes e escrivães.
As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.
Houve também o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.