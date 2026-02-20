Menino de 5 anos cai de primeiro andar e sofre traumatismo no tórax, em Caruaru

PRF levou criança até hospital no Recife (Foto: Reprodução/PRF)

Um menino de 5 anos com traumatismo no tórax precisou ser resgatado de helicóptero nesta sexta-feira (20) após cair do primeiro andar de uma residência no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste.

Ele foi resgatado em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU Metropolitano Recife. A criança estava internada no Hospital Regional do Agreste e foi transferida para atendimento especializado no Recife.

A central de regulação do Samu solicitou o apoio da equipe aeromédica após avaliação do quadro clínico da criança, que apresentava estado grave. O paciente estava intubado e necessitava de transferência imediata para uma unidade hospitalar especializada em traumas.

Após a chegada da aeronave a Caruaru, o menino foi estabilizado e embarcado no helicóptero. O pouso ocorreu no campo do Derby, na área central do Recife. Em seguida, a criança foi encaminhada de ambulância ao Hospital da Restauração, onde permanece sob cuidados médicos.