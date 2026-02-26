O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (25), no Km 7, da BR-232, na altura do bairro do Curado, na zona oeste do Recife.

Caminhão tomba na BR-232, no Curado, e deixa trânsito lento na manhã desta quinta (26) (Foto:Ascom/PFR)

Um caminhão tombou na noite desta quarta-feira (25), na BR-232, na altura do bairro do Curado, na zona oeste do Recife. Segundo as informações, o condutor trafegava no sentido Recife quando perdeu o controle da direção. O trânsito segue lento na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 23h30, no Km 7 da rodovia.

Por causa do tombamento, o intenso fluxo de veículos teve de ser desviado para a via local.

Conforme a PRF, o condutor do caminhão não foi localizado pelas equipes no local.