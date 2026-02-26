Vídeos mostram alagamentos em ruas, raios e trovões em cidades do Sertão e Agreste de Pernambuco

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grande volume de água escorrendo por ruas de cidades do Sertão e Agreste de Pernambuco, o que provocou transtornos para motorista e moradores

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver alguns motociclistas com dificuldades de retirar seus veículos do meio da "correnteza" que se formou nas ruas da cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

As chuvas que atingiram cidades do Sertão e Agreste de Pernambuco, durante a noite desta quarta-feira (25) e madrugada desta quinta (26), provocaram transtornos para moradores e motoristas desses municípios.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver alguns motociclistas com dificuldades de retirar seus veículos do meio da “correnteza” que se formou nas ruas da cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Já em Arcoverde, no Sertão do Estado, moradores registraram o momento em que a água atingiu quase a metade da altura da varanda de uma residência. Também nas imagens, é possível ver o volume de água cobrindo os pneus de alguns veículos que estavam estacionados e relâmpagos na localidade.

Em Afogados da Ingazeira, também no Sertão de Pernambuco, câmeras de segurança registraram o "clarão" provocado pelos relâmpagos que atingiram alguns bairros da cidade.

Segundo o monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os municípios que registraram o maior acumulado de chuvas nas últimas 12h foram: Pesqueira (132,79 mm), Carnaíba (129,83 mm), Garanhuns (81,2 mm), Quixaba (75,06 mm) e Serra Talhada (69 mm).

Ainda de acordo com aviso meteorológico da Apac, que é válido até esta quinta (26), o Sertão pernambucano está em “estado de atenção", com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

Já no Agreste do Estado, a precipitação deve cair com intensidade moderada e pontualmente forte em alguns municípios.