Pernambuco abre nesta quinta (26) mais de 5 mil vagas para cursos gratuitos de Libras

Segundo a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE), é a primeira vez que mais de 5 mil vagas são abertas para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Secretaria de Educação fica no Recife (Foto: Arquivo)

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) abriu inscrições, nesta quinta (26), para o curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) descentralizado.

São mais de cinco mil vagas para novos alunos na modalidade presencial, conforme o SEE, o maior número de vagas já ofertado.



As inscrições, que vão até esta sexta (27), serão realizadas exclusivamente on-line no endereço da SEE.



Os interessados devem se inscrever nas sedes das Gerências Regionais de Educação (GREs), nas escolas estaduais que ofertam o curso ou nos links disponibilizados em alguns polos, de acordo com as orientações de cada regional.



Esta é a segunda vez que todas as GREs recebem turmas do curso, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com uma educação inclusiva e bilíngue.



“Pela primeira vez, oferecemos mais de 5 mil vagas para os cursos de libras. Atualmente temos uma mão de obra significativa e expressiva no estado que dá subsídio para que esses cursos aconteçam. Graças à ampliação no quadro de profissionais, temos instrutores que fazem o curso acontecer nas 16 gerências regionais, ao mesmo tempo, da mesma forma, cumprindo a mesma carga horária e com plano de aula organizado”, reforça Sunnye Rose, gerente de Educação Inclusiva da SEE.



Além das vagas para os alunos do nível I, também são ofertadas vagas para continuidade nos níveis II, III e IV e para o curso de tradutor/intérprete de Libras.



Para efetuar a inscrição, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar, no ato da inscrição, RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.



Estudantes que pretendem se matricular em módulos intermediários ou avançados ainda devem levar o certificado do último nível cursado.



As aulas começam no dia 2 de março. A formação completa é composta por quatro módulos. Em cada um deles, o estudante participará de uma aula por semana, durante cinco meses.



O curso é uma excelente oportunidade para quem busca fortalecer a educação inclusiva, ampliar a comunicação com a comunidade surda e, para quem possui fluência, seguir carreira como tradutor/intérprete de Libras.