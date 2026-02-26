Apac: chuva intensa castiga municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco nesta quinta (26)
A previsão da Apac era de chuva moderada a forte na região nesta quinta, mas o dia começou com municípios registrando acúmulos superiores a 100mm
Publicado: 26/02/2026 às 07:27
Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
A chuva superou as expectativas em alguns municípios de Pernambuco nesta quinta-feira (26).
Conforme boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), estava prevista chuva de moderada a forte no Sertão de Pernambuco e do São Francisco nesta quinta.
Com o acúmulo de água ficando entre 50mm e 100mm em 24h.
Mas o limite de 100mm foi superado nas últimas 6h em Carnaíba (100,72mm).
Considerando as últimas 12h, novamente aparece Carnaíba (129,83mm), no Sertão, mas que está no topo da lista é Pesqueira (132,79mm), no Agreste.
Segundo o alerta da Apac, publicado no final da tarde desta quarta-feira, a previsão de “Estado de Alerta” indica para o Agreste chuva moderada, pontualmente forte.
O alerta da Apac tem validade até o final desta quinta.
Confira onde mais choveu em Pernambuco, de acordo com o monitoramento de chuva em tempo real da Apac:
Maiores acumulados em 12h
Pesqueira | 132,79 mm
Carnaíba | 129,83 mm
Garanhuns | 81,2 mm
Quixaba | 75,06 mm
Serra Talhada | 69 mm
Maiores acumulados em 6h
Carnaíba | 100,72 mm
Quixaba | 75,06 mm
Serra Talhada | 67,4 mm
São José do Belmonte | 50,81 mm
Floresta | 50,2 mm