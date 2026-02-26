° / °
Apac: chuva intensa castiga municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco nesta quinta (26)

A previsão da Apac era de chuva moderada a forte na região nesta quinta, mas o dia começou com municípios registrando acúmulos superiores a 100mm

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/02/2026 às 07:27

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A chuva superou as expectativas em alguns municípios de Pernambuco nesta quinta-feira (26).

Conforme boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), estava prevista chuva de moderada a forte no Sertão de Pernambuco e do São Francisco nesta quinta.

Com o acúmulo de água ficando entre 50mm e 100mm em 24h.

Mas o limite de 100mm foi superado nas últimas 6h em Carnaíba (100,72mm).

Considerando as últimas 12h, novamente aparece Carnaíba (129,83mm), no Sertão, mas que está no topo da lista é Pesqueira (132,79mm), no Agreste.

Segundo o alerta da Apac, publicado no final da tarde desta quarta-feira, a previsão de “Estado de Alerta” indica para o Agreste chuva moderada, pontualmente forte.

O alerta da Apac tem validade até o final desta quinta.

Confira onde mais choveu em Pernambuco, de acordo com o monitoramento de chuva em tempo real da Apac:

Maiores acumulados em 12h

Pesqueira | 132,79 mm

Carnaíba | 129,83 mm

Garanhuns | 81,2 mm

Quixaba | 75,06 mm

Serra Talhada | 69 mm 

Maiores acumulados em 6h

Carnaíba | 100,72 mm

Quixaba | 75,06 mm

Serra Talhada | 67,4 mm

São José do Belmonte | 50,81 mm

Floresta | 50,2 mm

 

