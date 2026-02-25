Prefeitura do Recife publica resultado do primeiro edital do CNH Social

Programa CNH Social (Foto: Divulgação/PCR)

Foi divulgado nesta quarta-feira (25) o resultado e a homologação do primeiro edital do Programa CNH Social Recife. A ação é conduzida pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) e pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI) e recebeu mais de 21 mil inscrições.

A relação com os 300 candidatos selecionados pode ser consultada no site oficial do programa, na aba “Resultado Final”. Nesta etapa inicial, foram contempladas pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), entre elas 49 mães ou pais atípicos. Os beneficiários terão acesso gratuito à primeira habilitação ou à mudança de categoria.

Também começou nesta quarta-feira o período de matrícula dos aprovados, procedimento obrigatório para garantir a vaga. A confirmação deve ser feita pela internet, até as 23h59 do dia 2 de março de 2026. Quem não realizar a matrícula dentro do prazo será considerado desistente, e o próximo candidato da lista será convocado, conforme a ordem de classificação. A matrícula será efetivada apenas na categoria escolhida no momento da inscrição, sem possibilidade de alteração.

Sobre o programa

Criado pela Lei Municipal nº 19.428/2025, o programa prevê a oferta de habilitação nas categorias A, B e mudança de categoria, com possibilidade de inclusão da observação EAR (Exerce Atividade Remunerada). Segundo a gestão municipal, a iniciativa tem como finalidade ampliar oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

O processo seletivo adotou critérios sociais, priorizando mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, desempregados e mães ou pais atípicos, grupo que contou com reserva superior a 10% das vagas.