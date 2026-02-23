Motociclista por aplicativo é condenado por estuprar mulher após concluir entrega em Paulista

Homem recebeu uma pena de nove anos e quatro meses de reclusão

Fórum de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). (Foto: Reprodução/Google Street View)

A 3ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, no Grande Recife, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), condenou um motociclista por aplicativo de 39 anos por estuprar uma mulher após concluir uma entrega. Ele recebeu uma pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o crime ocorreu na madrugada de 28 de junho de 2025.

A vítima declarou em depoimento que fez um pedido utilizando um aplicativo de entrega de bebidas. No chat do aplicativo, ela pediu que o entregador comprasse cigarros.

A mulher permitiu que o entregador ficasse na varanda da casa enquanto realizava o pagamento dos cigarros por Pix, pois chovia muito.

"...Foi até a cozinha guardar as coisas e, quando voltou, notou que ele estava estranho", diz trecho do depoimento.

Segundo o documento, o motociclista começou a dizer que já havia sido preso, matado e traficado, e que teria arrancado a tornozeleira eletrônica. Em seguida, o homem teria segurado a mulher e cometido o estupro.

Em interrogatório, o acusado disse que a relação sexual foi consentida após ela oferecer um lanche, e que não ameaçou ou usou força física contra a mulher.

Na sentença, o juiz Eliziongerber de Freitas declara que o depoimento da vítima é "detalhado, coerente, firme e harmônico com o conjunto probatório".

"A narrativa de que a vítima teria oferecido 'rosquinhas e iogurte' ao acusado e, em seguida, iniciado voluntariamente uma relação sexual, é absurdamente inverossímil, especialmente considerando que a vítima é homossexual declarada e sequer conhecia o acusado", escreve o magistrado.

O réu também deverá pagar R$ 15.180 de danos morais à vítima por danos morais e materiais. Ele está preso preventivamente desde 29 de junho de 2025.