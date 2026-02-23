Carteira de motorista mais barata: valor de exames médico e psicológico do Detran cai 25% no estado

Custo total das avaliações cai de R$ 240,38 para R$ 180, seguindo teto nacional estabelecido pela Senatran em dezembro passado. Mudança foi divulgada no Diário Oficial do Estado no sábado (18)

O exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, necessários para a obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficarão 25% mais baratos. A medida foi oficializada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e divulgada no Diário Oficial do Estado do sábado (21).

A Portaria DP nº 1.789/2026 estabelece que os dois exames, juntos, custem R$ 180. Os novos valores, conforme a publicação, são: R$ 80,70 para o exame médico (aptidão física e mental) e R$ 99,30 para a avaliação psicológica.

Antes, os procedimentos custavam R$ 240,38 no total, segundo os valores dispostos no site oficial do Detran. A avaliação psicológica custava R$ 132,61, enquanto o exame de aptidão física e mental tinha custo de R$ 107,77. Segundo o órgão, os preços estão sendo atualizados no site.

Entenda a mudança

A redução adequa Pernambuco ao novo teto nacional de R$ 180, determinado em dezembro do ano passado pela Portaria nº 927, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que fixa o valor como máximo para a soma dos serviços de avaliação de aptidão física e mental (exame médico) e avaliação psicológica (psicoteste).

Prestação de serviços

O Diretor Presidente do Detran-PE, Vladimir Lacerda Melquiades, também assinou a Portaria nº 1.790/2026, que prorroga os contratos atuais das clínicas por até 12 meses, garantindo que o motorista encontre atendimento disponível.

“Considerando a necessidade da continuidade da prestação dos serviços de exames de aptidão física e mental e de avaliações psicológicas para fins de CNH no Estado de Pernambuco, para que não haja prejuízos nos atendimentos da população e em suas habilitações", destaca o texto da portaria.

O Detran-PE também destacou que médicos e psicólogos credenciados devem seguir a nova tabela, sendo proibida a cobrança de qualquer valor adicional ou taxa extra.



Ainda conforme as informações contidas no Diário Oficial, a Secretaria de Administração (SAD/PE) está preparando um novo edital para credenciamento das entidades públicas e privadas junto ao DETRAN/PE, para a realização de exames.

