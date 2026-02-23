CNH: saiba como é a nova prova prática do Detran-PE

Após retirada das provas individuais de rampa e baliza, prova prática do Detran-PE terá novidades

Prova prática do Detran tem novo modelo (Foto: Divulgação)

Após a retirada das etapas de baliza e rampa, a prova prática do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) agora tem um novo formato. Detalhes sobre como o exame será realizado foram divulgados nesta segunda (23). Segundo o órgão, as mudanças estão alinhadas ao Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular (MBEDV).

Agora, a prova é composta por duas etapas: o percurso no pátio de exames do Detran e o percurso em via pública (um perímetro previamente estabelecido no entorno da sede do Detran-PE e das Ciretrans).

De acordo com o Detran-PE, o exame considera, principalmente, o domínio dos comandos do veículo e o respeito às normas de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O tempo de prova pode variar conforme o desempenho de cada candidato.

Outra novidade é o sistema de pontuação por infrações, classificadas como leves (1 ponto), médias (3 pontos), graves (4 pontos) e gravíssimas (6 pontos) – ao atingir 11 pontos, o candidato é reprovado, conforme publicado.

Serão observados comportamentos obrigatórios, como o uso do cinto de segurança, a sinalização de mudança de faixa ou direção, o respeito à sinalização viária, a obediência ao semáforo e a proibição de transitar na contramão.

“O objetivo é padronizar os procedimentos em todo o país e tornar a avaliação mais focada na condução em trânsito real”, divulgou o Detran-PE.

Além disso, foi instituído o procedimento de suspensão do exame em casos de imperícia reiterada nos comandos do veículo, instabilidade emocional ou comportamento incompatível com a realização da prova.

Taxa

A taxa da prova prática também não sofreu alteração. Apesar da retirada de etapas específicas, houve aumento de custos operacionais, especialmente com combustível, em razão da ampliação do percurso em via pública.