Novos preços de exames do Detran começam a valer no estado; confira

Os novos valores são de R$ 80,70 para o exame médico (aptidão física e mental) e R$ 99,30 para a avaliação psicológica. A mudança, divulgada no Diário Oficial do Estado no sábado (18), passa a valer hoje (24)

A medida foi oficializada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e divulgada no Diário Oficial do Estado no sábado (18) ( Marcello Casal Jr/Agência Brasi)

Os novos valores do exame médico e avaliação psicológica, para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estão em vigor nesta terça (24) em todo o estado. Os dois testes agora custam, respectivamente, R$ 80,70 e R$ 99,30, conforme noticiado com exclusividade pelo Diario de Pernambuco nesta segunda (23).

Os preços atualizados já constam no site oficial do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). Antes, os procedimentos custavam R$ 240,38 no total: R$ 132,61 da avaliação psicológica e R$ 107,77 do exame de aptidão física e mental. A queda é de 25% no valor combinado.

Medida

A medida foi oficializada pelo Detran-PE e divulgada no Diário Oficial do Estado no sábado (21).

“Nosso objetivo é assegurar equilíbrio nos valores cobrados e respeito aos candidatos, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais credenciados. Essa medida traz mais padronização e segurança para todo o processo de habilitação”, comenta o diretor-presidente, Vladimir Lacerda.

Prestação de serviços

Na divulgação, consta também a assinatura da Portaria nº 1.790/2026, que prorroga os contratos atuais das clínicas por até 12 meses, garantindo que o motorista encontre atendimento disponível.

“Considerando a necessidade da continuidade da prestação dos serviços de exames de aptidão física e mental e de avaliações psicológicas para fins de CNH no Estado de Pernambuco, para que não haja prejuízos nos atendimentos da população e em suas habilitações", destaca o texto da portaria.

Além disso, o Detran-PE sublinhou que médicos e psicólogos credenciados devem seguir a nova tabela, sendo proibida a cobrança de qualquer valor adicional ou taxa extra.

Ainda conforme as informações contidas no Diário Oficial, a Secretaria de Administração (SAD/PE) está preparando um novo edital para credenciamento das entidades públicas e privadas junto ao DETRAN/PE, para a realização de exames.

