Duplicação da Ladeira da Cohab deve ser entregue neste semestre, diz prefeitura

Duplicação da Ladeira da Cohab entra na fase final (Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife)

As obras de duplicação da Ladeira da Cohab, principal acesso entre o Ibura de Cima e a BR-101, estão em fase final, segundo a Prefeitura do Recife. A intervenção tem um custo de R$ 11 milhões. A via liga a Avenida Dois Rios à parte alta do bairro e concentra fluxo médio de 21 mil veículos por dia. A conclusão está prevista para o primeiro semestre deste ano.

A obra é executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB). No momento, estão em andamento serviços de drenagem e aplicação de pavimento em concreto, tanto na parte inferior quanto na superior da ladeira.

Segundo o presidente da URB, Luís Henrique Lira, os trabalhos estão na reta final. “A duplicação da Ladeira da Cohab é um sonho antigo da população do Ibura. Estamos na fase de concretagem da nova pista de subida e realizando ajustes finais, incluindo passeios, iluminação e urbanização das áreas remanescentes”, declarou.

A intervenção inclui ainda a contenção da encosta para garantir estabilidade à ampliação da via. Estão sendo construídos três muros de arrimo, com aplicação de 365 m² de solo grampeado verde, instalação de 1.122 metros de grampos e execução de 126 m² de telas argamassadas.

Com quase um quilômetro de extensão, a Ladeira da Cohab passará de duas para quatro faixas de rolamento, duas por sentido, com 3,6 metros de largura cada, além de um canteiro central. O projeto também prevê recuperação do pavimento, implantação de placas e pisos de concreto, instalação de meio-fio, modernização da drenagem e requalificação das calçadas, com piso tátil e travessias em nível. A iluminação pública será ampliada ao longo do trecho.

Nesta terça-feira (24), o prefeito João Campos vistoriou o andamento dos trabalhos. “Estamos intensificando os serviços, inclusive à noite e nos fins de semana, para antecipar a entrega da obra. Mais de 40 mil pessoas passam diariamente por aqui em ônibus, além de milhares de veículos, ciclistas e pedestres. Sabemos que a execução gera transtornos temporários, mas o benefício será permanente para a população”, afirmou.

O prefeito também mencionou intervenções previstas no entorno. “A via terá iluminação reforçada no canteiro central, reorganização da rede elétrica e integração com o parque que será construído ao lado, consolidando uma transformação importante para o bairro”, completou.