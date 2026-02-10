Facebook
Instagram
X (Twitter)
Youtube
Threads
Google Discover
Google News
WhatsApp DP
MENU
°
/
°
Fechar
DIGITAL
HOME
ÚLTIMAS
CADERNOS
Política
Brasil
Mundo
Economia
Esportes DP
Vida Urbana
Viver
Tecnologia
COLUNAS
Opinião
Diario Mulher
Economia e Negócios em Foco
Esplanada
Diario Econômico
DP+
DP Auto
DP+Saúde
DP+Educação
PERNAMBUCO.COM
AQUIPE
RÁDIOS
Clube FM
IMPRESSO
Versão digital
Publicidade Legal
Blog Giro
Blog Dantas Barreto
CRI
Opinião
ASSINE
ANUNCIE
EXPEDIENTE
Menu Portal
Carnaval
Política
Economia
Esportes DP
Náutico
Santa Cruz
Sport
Olimpíadas
Basquete
Vôlei
Tênis
Automobilismo
Interior
Feminino
Seleção Brasileira
E-Sports
Internacional
Nacional
Jogos Escolares
Brasil
Mundo
Vida Urbana
Viver
Tecnologia
DP+
DP Auto
DP +Saúde
DP +Educação
Colunas
Diario Mulher
Economia e Negócios Em Foco
Diario Econômico
Esplanada
Opinião
Blogs
Blog Giro
Blog Dantas Barreto
CRI
200anos
Publicado:
31/12/1969 às 21:00
Seguir
Mais de
Veja mais notícias
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Youtube
Threads
Google News
WhatsApp DP
X
Pesquise no Diario de Pernambuco
Pesquisar
Pesquisar
X
X