Governo de PE anuncia reforma de R$ 11,4 milhões no Hospital Oswaldo Cruz

Projeto de requalificação inclui fachadas dos centros de oncologia e melhoria nos acessos; abertura das propostas ocorre em março de 2026

Passou para 43 o número de leitos de terapia intensiva no Huoc. (Foto: Leandro de Santana/Esp.DP)

O Governo de Pernambuco anunciou, no Diário Oficial deste sábado (21), o investimento de R$ 11,4 milhões na reforma e modernização do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), localizado na área central do Recife.

Nesta sexta-feira (20), em suas redes sociais, a governadora Raquel Lyra publicou que “serão seis meses de trabalho para entregar uma estrutura mais moderna, eficiente e acolhedora para quem mais precisa”.

O projeto, elaborado pela Secretaria de Projetos Estratégicos, contempla a criação de um novo Centro de Hemodinâmica e Infusão. “Tudo isso para transformar o hospital na principal unidade da rede estadual para diagnóstico e tratamento de doenças cardiológicas, neurológicas e vasculares”, afirmou a gestora.

O plano de obras inclui também a requalificação das fachadas e dos acessos dos centros de oncologia adulto e pediátrico, além da biblioteca.

A execução será conduzida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Universidade de Pernambuco, com acompanhamento da Companhia de Habitação e Obras de Pernambuco. A iniciativa integra as áreas de saúde, educação e ciência, conforme as diretrizes estaduais para a unidade hospitalar.

A abertura das propostas está agendada para o dia 13 de março de 2026, às 10h, com documentos disponíveis no site da Companhia de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab) e no Portal de Compras Públicas. O edital para a contratação da empresa responsável pela obra foi publicado no Diário Oficial do dia 14.

