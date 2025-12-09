Obra provoca mudança de trânsito na Zona Sul do Recife; entenda

Por causa das obras de duplicação da Ladeira da Cohab, o único sentido do trânsito é de descida, enquanto o sentido de subida da ladeira (cidade/subúrbio) está interditado

Mapa mostra nova circulação na área da Cohab, na Zona Sul do Recife (Divulgação)

A Ladeira da Cohab, no Ibura, Zona Sul do Recife, está com o trânsito alterado. Por causa das obras de duplicação da via, o único sentido do trânsito é de descida, enquanto o sentido de subida da ladeira (cidade/subúrbio) está interditado. Hoje é o primeiro dia útil da alteração na circulação de veículos, que iniciou nesta segunda (8), feriado de Nossa Senhora da Conceição.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) a mudança ocorre em função da substituição e implantação de placas de concreto na Ladeira da Cohab, e deve durar dois meses.

Atenção, motorista

De acordo com a CTTU, os condutores que vêm da Avenida Dois Rios para acessar os bairros: UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, UR-10, Zumbi, Lagoa Encantada, Três Carneiros e Monte Verde - deverão seguir pela BR-101 Sul, entrar na Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano, contornar pelo lado direito da Praça da UR-5 e acessar a Rua Vale do Itajaí, que segue em continuidade pela Rua Dr. Benigno Jordão de Vasconcelos, onde os condutores poderão seguir para os respectivos destinos.

Agentes e orientadores de trânsito da CTTU estarão no local para orientar os motoristas e promover a segurança viária. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Obra

A Ladeira da Cohab, principal ligação entre o Ibura de Cima e a BR-101 está passando por obras de duplicação. Segundo a Prefeitura do Recife o investimento é de R$ 11 milhões.

A via conecta a Avenida Dois Rios à parte alta do bairro e recebe, em média, 21 mil veículos por dia. A intervenção, executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), representa uma grande transformação para o local e vai ampliar a capacidade de tráfego, melhorar a acessibilidade e abrir um novo acesso pela BR, que também servirá de entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura.

Com quase um quilômetro de extensão, a Ladeira da Cohab passará de duas para quatro faixas de rolamento (duas em cada sentido), cada uma com 3,6 metros, além de ganhar um canteiro central. A ampliação permitirá que a via deixe de ser apenas um ponto de passagem e se torne um eixo estruturador do bairro, integrando melhor o tráfego da BR-101 e preparando o entorno para receber novos equipamentos públicos, como o Parque Municipal do Ibura. As obras devem ser concluídas no segundo semestre de 2026.

Além da duplicação, o projeto inclui a recuperação do pavimento, execução de placas e pisos de concreto, instalação de meio-fio, modernização do sistema de drenagem e requalificação das calçadas com piso tátil e travessias em nível. Também haverá ampliação e modernização da iluminação pública, aumentando a segurança de quem circula pelo local.



Ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) anunciou que os itinerários das linhas que trafegam pela Ladeira da Cohab, no Ibura também estão alterados. Confira:

Desvios para linhas que, ao subir a Ladeira da Cohab, giram à esquerda:

Quatro linhas serão afetadas nesta primeira categoria. Em vez de seguir pela Ladeira da Cohab, os ônibus acessarão a BR-101 para alcançar seus destinos em segurança:

103 – UR-11/TI Barro

134 – Lagoa Encantada/TI Tancredo Neves

138 – TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco

144 – UR-04/TI Tancredo Neves

Os novos trajetos passarão pela Via de Acesso à BR-101 e pela Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano antes de retornarem ao itinerário habitual.

Desvios para linhas que, ao subir a Ladeira da Cohab, giram à direita:

Um total de 12 linhas, incluindo serviços diurnos e bacuraus, também terão alterações e usarão a BR-101 como rota alternativa:

102 - TI Santa Luzia/ IBURA

120 - Alto Dois Carneiros/ Shopping Recife,

131 - UR-02 (BACURAU),

132 - TI Tancredo Neves/UR-02 (IBURA),

142 - TI Tancredo Neves / Alto Dois Carneiros,

145 - Alto Dois Carneiros (BACURAU),

4123 - Três Carneiros Baixo (CAIS DE SANTA RITA)

4133 - Três Carneiros (CAIS DE SANTA RITA)

126 - TI Tancredo Neves/UR-03

128 - TI Barro/UR-03

141- Jardim Monte Verde/TI Tancredo Neves

205 - TI Barro/UR-05

Essas linhas seguirão por vias do Ibura, como Rua Vale do Itajaí, Praça do Ibura e Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos, antes de retornarem aos trechos regulares.