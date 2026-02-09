Novo Centro de Cidadania é inaugurado em Afogados, na Zona Oeste do Recife

Com investimento de R$ 3,1 milhões, o novo equipamento em Afogados oferece desde serviços do CRAS e orientação jurídica até cursos de qualificação profissional e inclusão digital

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta segunda-feira (9), o Centro Arrecifes de Cidadania, no bairro de Afogados (Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta segunda-feira (9), o Centro Arrecifes de Cidadania, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. Segundo a gestão municipal, foram investidos cerca de R$ 3,1 milhões no equipamento, que tem capacidade para atender 5 mil famílias.

Esse é o segundo Centro Arrecifes da Cidadania. O primeiro foi inaugurado em outubro do ano passado na Comunidade do Bem, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Presente na inauguração, o prefeito João Campos descreveu o local como um “shopping center da assistência”. “Aqui tem todos os os serviços que tem no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Por exemplo, aqui tem os programas de assistência, por exemplo, programas que acompanham famílias em situação de violência e situação de segurança alimentar”, declarou o prefeito.

Segundo ele, também serão ofertados cursos de qualificação profissional e inclusão digital, assessoria profissional e de carreira, orientação jurídica, além de atividades culturais e educativas. “Então, vários cursos serão oferecidos aqui de formação profissional e cursos de tecnologia, principalmente para a população idosa e para a população mais vulnerável”, comentou.

Campos declara também que o local conta com uma sala de serviços jurídicos. “Então, se você está com algum problema jurídico, aqui você vai ter um encaminhamento para a defensoria, para o núcleo de mediação do conflito”, afirma.

Conforme a gestão municipal, o espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e contará com uma equipe multiprofissional formada por 22 trabalhadores, entre assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores sociais, oficineiros, auxiliares administrativos e equipe de apoio técnico.

De acordo com a secretária em exercício de Assistência Social e Combate à Fome, Edivania Arcanjo, o Centro Arrecifes da Cidadania “reforça a importância de uma política pública estruturante, que promova a inclusão social por meio da inclusão produtiva e digital. O equipamento amplia oportunidades para jovens, adultos e pessoas idosas, fortalecendo a geração de renda, o acesso a direitos e garantindo um atendimento humanizado e contínuo à população que mais precisa”.

Obra

De acordo com a prefeitura, a obra foi executada por meio da Secretaria de Projetos Especiais (SEPE); a gestão do equipamento, por sua vez, será de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), responsável pela coordenação da política de proteção social básica no município.