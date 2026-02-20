Flanelinha risca carro após proprietário se recusar a adiantar R$ 20 para estacionar em Boa Viagem

Caso aconteceu no dia 10 de fevereiro. Custo para recuperar a pintura do veículo pode passar R$ 2 mil

Flanelinha danifica carro em Boa Viagem (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um vendedor denunciou ter tido o carro danificado após se recusar a pagar antecipadamente a um flanelinha na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no último dia 10 de fevereiro.

De acordo com João Pedro, de 30 anos, ele seguia para encontrar amigos em um bar da região quando foi abordado por um flanelinha que teria exigido o pagamento antecipado de R$ 20 para permitir o estacionamento do veículo na via pública.

O vendedor recusou a fazer o pagamento naquele momento, alegando já ter tido problemas anteriores ao pagar adiantado em outro ponto no Bairro do Recife. Segundo ele, em uma ocasião anterior, itens do seu carro teriam sido furtados após o pagamento. Ele informou ao homem que efetuaria o valor apenas ao retornar.

João Pedro deixou o local com amigos no horário de fechamento do estabelecimento e seguiu para outro bar. Foi apenas posteriormente que ele percebeu arranhões no veículo.

O vendedor afirma que, ao verificar as imagens das câmeras de segurança do próprio carro, teria identificado o momento em que o flanelinha se aproxima do automóvel e provoca os danos antes de deixar a área. De acordo com a vítima, o custo para recuperar a pintura pode ultrapassar R$ 2 mil.

Apesar do episódio, João Pedro informou que não registrou boletim de ocorrência. Segundo ele, o fato aconteceu durante o período do carnaval e, por estar com a família nos dias seguintes, optou por não procurar a polícia.