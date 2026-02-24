Jovem é morto a tiros enquanto trafegava de bicicleta no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife

O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (23), na Avenida Desembargador José Neves

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um jovem de 23 anos, identificado como José Ygor da Silva, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (23), na Avenida Desembargador José Neves, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo informações repassadas à polícia, José trafegava em sua bicicleta quando foi surpreendido por disparos de armas de fogo.

O jovem morreu no local. Os suspeitos fugiram após o crime.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime”, destacou em nota a Polícia Civil de Pernambuco.