Protesto interdita trecho da BR-232 após mulher morrer atropelada em Caruaru

Moradores cobram instalação de passarela no Km 133 da rodovia e denunciam riscos constantes para pedestres

Protesto após morte de mulher atropelada por caminhão em Caruaru (Foto: PRF)

Moradores realizam um protesto nesta terça-feira (24) no quilômetro 133 da BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O ato ocorre após a morte de uma mulher atropelada no local e tem como principal reivindicação a instalação de uma passarela para travessia segura de pedestres.

O acidente vitimou Diana Felix dos Santos Silva, de 25 anos. Ela morreu após ser atropelada por um caminhão, no mesmo trecho onde ocorre a manifestação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita inicial é de que o caminhão caçamba realizava uma manobra de ré no acostamento quando atingiu a mulher, que estava parada na lateral da pista. Ela morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico.

O motorista do veículo fugiu antes da chegada dos agentes. Apesar disso, o caminhão permaneceu na área. As circunstâncias da fuga e a responsabilidade pelo atropelamento serão investigadas.

Movimentação após o ocorrido

Diana trabalhava como manicure e morava em uma comunidade próxima ao local do acidente. Populares acompanharam a movimentação das equipes de atendimento logo após o ocorrido.

Uma viatura da Guarda Municipal que passava pela rodovia iniciou os primeiros procedimentos até a chegada dos órgãos responsáveis.